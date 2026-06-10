Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ kontrolisali su na graničnom prelazu Božaj lice A.T., crnogorskog državljanina, sa kojim se kao saputnik u vozilu nalazilo lice koje je na uvid dalo dokumenta na ime D.R. (44), državljanina Ukrajine

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U saradnji sa službenicima FRONTEX-a, provjerom pasoša i lične karte koje je ovo lice dalo na uvid, utvrđeno je da se radi o falsifikovanim dokumentima.

"Nakon sprovedene kriminalističke obrade i dodatnih provjera, utvrđen je stvarni identitet ovog lica, te da se radi o E.G. (45), državljaninu Ruske Federacije. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, E.G. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave", piše u saopštenju.

Daljim provjerama, sprovedenim u saradnji sa NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da je za ruskim državljaninom E.G., rođenim u Azerbejdžanu, na snazi međunarodna potjernica koju je raspisao NCB Interpol Moskva.

"Imenovani se potražuje po naredbi Okružnog suda Kanavinski u Nižnjem Novgorodu, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od pet godina zbog izvršenog krivičnog djela prevara u posebno velikim razmjerama. Imenovani će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu", navode iz UP.