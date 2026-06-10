Šok scene u Dnevniku RTS-a: Voditeljka izgledala kao da je puna modrica, zbog haosa na mrežama morala da reaguje

Gordana Stijačić, voditeljka Dnevnika na RTS-u, razjasnila je sumnje o mrljama na telu: 'Nemam modrice, to je samo svetlost'.

Izvor: RTS

Voditeljka Dnevnika na RTS-u Gordana Stijačić nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti kada se tokom programa uživo pojavila sa žućkastim mrljama na vratu i dekolteu.

Fotografije sa prenosa ubrzo su preplavile društvene mreže, te postale viralne.

Kao što to često biva na platformama poput X-a i TikToka, uslijedile su razne pretpostavke i teorije o uzroku neobičnih tragova na njenoj koži, zbog čega se povela opsežna online polemika.

Izvor: RTS



"Nemam modrice"

Gordana se tim povodom i oglasila, te istakla da na kameri tokom emitovanja nije primetila ništa čudno na svom tijelu.

- Nemam modrice, nisam bila ni na kakvom tretmanu. Vjerovatno je samo čudno palo svijetlo, pa je tako djelovalo. Zaista nemam ništa na tijelu, nema govora - rekla je Stijačićeva.