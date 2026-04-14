NBA liga je priznala da je Nikola Jokić najbolji, da je ispisao nove stranice istorije, ali i pored svega toga neće biti MVP u tekućoj sezoni.

NBA liga je javno priznala da je Nikola Jokić najbolji, odnosno da je postao prvi igrač u istoriji najjače košarkaške lige na svijetu koji je prvi po skokovima i asistencijama. Vilt Čembrlen je imao sličan uspjeh, mada se tada drugačije računala statistika, tako da nije za poređenje. Dakle, niko u Americi nije bolji od njega po tome, ali i pored svega toga neće postati MVP.

To je manje-više svima jasno. Novinari se sve češće oglašavaju i objašnjavaju za koga su glasali i zašto. I većina njih na prvom mjestu stavlja Šeja Gildžusa-Aleksandera koji će po svemu sudeći da odbrani MVP priznanje. Srbin neće biti čak ni drugi, već tek treći. Između njih biće Viktor Vembanjama iz San Antonija.

Prosto zvuči nevjerovatno da igrač koji ima tripl-dabl u sezoni i prosjek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču neće biti čak ni drugi na toj listi. Zvuči kao prvoaprilska šala, ali nije... Što se tiče statistike preostalih kandidata, Šej je na 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija, a Vembanjama na 25 poena, 11,5 skokova i 3,1 asistenciju po meču.

Nikola Jokić is the first player to lead the NBA in both rebounds and assists per game in a season since 1969-70, when leaders began to be determined by per-game averages.



Wilt Chamberlain led the NBA in both categories in 1967-68, when leaders were determined by totals.pic.twitter.com/PG6WJemLRm — NBA Communications (@NBAPR)April 13, 2026

Doduše, Jokić je i sam više puta govorio da ga individualna priznanja ne zanimaju i da želi titule. Da bi došao do nove moraće baš teškim putem. Rival na startu plej-ofa je Minesota koja je dosta nezgodna za Nagetse. Ako prođe tu prepreku mogao bi na San Antonio i Vembija, pa u finalu konferencije na Oklahomu i Šeja. Naravno, sve to su projekcije. Na terenu će se vidjeti pravo stanje.

Jokić ne igra odbranu? Pogledajte brojke malo bolje

You know what Nikola Jokić does offensively, but don’t overlook the defense.



Since 2020, no one has contested more shots in the postseason (857).



Rudy Gobert ranks 4th in that span, allowing a slightly lower FG%.pic.twitter.com/w92WU3cpDT — ESPN Insights (@ESPNInsights)April 13, 2026

Da li je među trojicom Vembanjama najbolji defanzivac, jeste i to je činjenica. Ali, narativ da Jokić ne igra odbranu je pogrešan i tome u prilog svjedoče i brojke koje je objavio "ESPN". Od 2020. godine je Nikola u vrhu po broju šuteva na koje izlazi, tačnije šuteva koje pokušava da omete, blokira, da utiče na šut rivala.

Srpski centar je od 2020. godine uticao na 857 šuteva i primio je 44,3 odsto poena u tim slučajevima. Rudi Gober koji godinama važi za najboljeg defanzivca je imao 739 šuteva i procenat neznatno bolji (42,5 odsto).