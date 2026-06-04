On je na klupi Dečića zamijenio Nebojšu Jandrića, sa kojim nije produžena saradnja.

Izvor: fk dečić

Ivan Brnović novi je trener Dečića, saopšteno je iz fudbalskog kluba iz Tuzi.

On je na klupi Dečića zamijenio Nebojšu Jandrića, sa kojim nije produžena saradnja.

Brnović je prošle sezone sa ekipom Budućnosti osvojio šampionsku titulu - ubjedljivo, a klupu "plavo-bijelih" je napustio tokom pripremnog perioda za nastup na evropskoj sceni.

Radio je nakon toga u FK Stari aerodrom, a sezonu je završio na klupi Grblja.

Brnović je prije dolaska u Budućnost imao sjajnu sezonu sa Jezerom, koje mu je u takmičenja ostvarilo želju da prihvati ponudu sa stadiona pod Goricom.

Sa ekipom Budućnosti pobijedio je te sezone baš Jezero u finalu Kupa Crne Gore.