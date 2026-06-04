Marina Cvetković, pjevačica poznatija kao Mahrina, otkrila nam je da je raskinula s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović

Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye

Pjevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina otkrila je da je raskinula vezu sa Aleksandrom Dobričaninom, bivšim dečkom Aleksandre Mladenović.

Mlada pjevačica se juče pojavila na rođendanu jednog estradnog menadžera, gdje nam je otkrila da će nakon hitne ugradnje stenta morati na još jednu operaciju, pa otkrila istinu o raskidu.

Na pitanje da li joj cvjetaju ruže u ljubavi, Mahrina je iznenadila sve:

Izvor: MONDO

– Ne cvjeta ništa – i prasnula u smijeh, a onda potvrdila da više nije u vezi.

– Nisam u vezi.

Pomenula je i da se čula sa Aleksandrom Mladenović i otkrila u kakvim su odnosima.

– Ja sam se baš čula sa njom juče, čestitala sam joj rođendan, jako mi se lijepo zahvalila. Nas dvije imamo super odnos, ali ja nemam ljubavni odnos.

Vidi opis Mahrina raskinula s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović: Pjevačica je upozoravala, ona priznala da joj je poslala poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 10 / 10

"Nemam šta da joj pričam, sama će vidjeti"

Početkom prošle godine, pevačica Aleksandra Mladenović je viđena kako razgovara sa Mahrinom na jednom događaju, a tom prilikom je medijima otkrila i šta misli o pjevačicinoj vezi s njenim bivšim dečkom.

"Poželjela sam joj sreću, ona je predivna djevojka, upoznale smo se, stvarno nema zle krvi. Sama će ona vidjeti, ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači, svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pjevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čovjeku", rekla je Aleksandra tada u emisiji "Scena".