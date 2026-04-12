Sve je izvjesnije da Nikola Jokić neće biti MVP iako igra sezonu u NBA ligi kakva nikad nije viđena. Do sada nismo imali igrača koji je lider i po broju skokova i po broju asistencija, međutim njemu ni to nije dovoljno da ga Amerikanci nagrade.

Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je ispisao istoriju NBA lige, a prethodne noći nije ni igrao - i pitanje je da li će noćas nastupiti u poslednjem kolu regularnog dijela NBA lige. I dok se spekuliše da opet neće osvojiti MVP nagradu, Jokić bilježi brojke kakve do sada nismo viđali u modernoj košarci.

Igrao ili ne igrao protiv San Antonija, Jokić će postati prvi košarkaš koji je vodeći i po broju skokova (12,9) i po broju asistencija (10,9) u jednoj sezoni, što je zaista sulud podatak kada se iole razmisli.

Samo jednom u istoriji NBA lige se dogodilo nešto slično, a to je kada je legendarni Vilt Čemberlen bio vodeći po ukupnom broju skokova (1.992) i ukupnom broju asistencija (702), što je tada imalo veći učinak od prosjeka, pošto su se igrači trudili da odigraju skoro sve utakmice. Recimo, Oskar Robertson je tada imao veći prosjek asistencija (9,7 po meču), ali je odigrao manje mečeva od Vilta Čemberlena.

Dakle, Jokićev rekord je jedinstven i prosto je nevjerovatno da jedan košarkaš u toj mjeri dominira, a ne zaboravimo takođe i da je osmi po prosečnom broju poena po meču (27,8), uz daleko bolje procente od bolje rangiranih igrača od njega.

Ništa od MVP nagrade?

Iako je Nikola Jokić u nevjerovatnoj formi čitave sezone (uz pauzu od mjesec dana zbog povrede), najverovatnije će opet biti bez MVP nagrade, kao i lane. Za sada se veće šanse ipak daju Šeju Gildžes-Aleksanderu (Oklahoma) i Viktoru Vembanjami (San Antonio).

Na sve to, pitanje je hoće li Jokić biti diskvalifikovan. Njemu nedostaje da odigra još jednu utakmicu da bi ostvario uslov da dobije MVP nagradu - ili neku drugu - dok se spekuliše da bi ključni meć noćas protiv Spursa mogao da propusti.