“Za putnike u dolasku, podsjećamo, Opština Tivat je obezbijedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, a autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi”, naveli su u saopštenju.

Izvor: MONDO

Imajući u vidu da će u petak, 5. juna pristup Aerodromu Tivat iz pravca Tivta biti zabranjen od 8.30 ujutru do večernjih sati, iz Aerodroma su pozvali sve putnike koji sjutra imaju odlazne letove tokom dana, da budu na aerodromu najkasnije do 8.30 sati.

Sa druge strane, kako su dodali, put iz pravca Budve i Kotora ka Aerodromu Tivat zatvara se tek od 13 sati, pa iz Aerodroma pozivaju putnike koji imaju let nakon tog perioda da budu na aerodromu najkasnije u 13 sati.

“Za putnike u dolasku, podsjećamo, Opština Tivat je obezbijedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, a autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi”, naveli su u saopštenju.