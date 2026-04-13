Sezona se bliži kraju, a partizan cilja nova pojačanja. U Humsku bi mogao da stigne Armoni Bruks

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bek Olimpije iz Milana Armoni Bruks (27), nalazi se na radaru više evroligaških klubova, pošto mu na kraju sezone ističe ugovor sa italijanskim timom. Prema pisanju tamošnjih medija, među zainteresovanima je i Partizan, koji se već ozbiljno priprema za novajlije u timu. Kako stvari stoje, to bi mogao biti saigrač Zeka Ledeja.

Partizan, pošto je sezona u Evroligi za crno-bijele odavno gotova, već sad priprema tim za narednu godinu. Klub je potvrdio da je produžio saradnju sa Karlikom Džounsom, najboljim igračem u timu. Govori se o povratku Žofrija Lovernja među crno-bijele, a spominje se i snažni Taj Odijase iz Hapoela. Međutim, poslednja vijest vezana je za bruksa i navodnu izdašnu finansijsku pobudu za Amerikanca.

Kako prenosi novinar Sportanda Alesandro Luiđi Mađi među klubovima koji ga prate je i Partizan, koji se navodi kao jedan od najozbiljnijih kandidata za njegovo dovođenje. Navodi se da je Bruksu ponuđen ugovor vrijedan oko 4,4 miliona dolara (što je oko 3,76 miliona eura) za dvije godine.

"Prema našim informacijama, Partizan je jedan od klubova koji pokazuje ozbiljno interesovanje za ovog igrača. Ipak, u ovom trenutku ne postoje konkretni pregovori, niti su razgovori u poodmakloj fazi, pa bi dalji razvoj situacije mogao da bude presudan", navodi se u tekstu.

Partizan is among the clubs reportedly interested in Armoni Brooks, Im told.



The Olimpia Milano guard has received a two-year, $4.4 million offer.pic.twitter.com/WiFsaNe4gR — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)April 13, 2026

Bruks je ove sezone u Evroligi pružao zapažene partije, sa prosjekom od 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Igrao je na svih 37 mečeva, uz odlične procente šuta - 51,8 posto iz igre, odnosno 41,4 za tri poena i 82,4 posto sa linije penala, što ga je svrstava među najuspješnije u elitnom takmičenju.

Prije dolaska u Evropu, Bruks je veći dio karijere proveo u NBA razvojnim ligama, dok je bio pod ugovorima sa Hjustonom, Torontom i Bruklinom, bez značajnije uloge u najjačem takmičenju. U redove Olimpije stigao je 2024. godine, što mu je ujedno i prvi angažman van SAD.