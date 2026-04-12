Snažni košarkaš Taj Odijase iz Hapoela na meti je košarkaškog kluba Partizan.

Košarkaški klub Partizan već je odradio veliki posao za narednu sezonu jer je produžio ugovor sa svojim najboljim igračem, Karlikom Džounsom. Sada je vrijeme da se razmišlja i o pojačanjima, jer se već prave detaljni planovi za prelazni rok koji će se odvijati između dvije sezone.

Kako prenosi dobro obaviješteni izraelski portal "Izrael Hajom", Partizan želi da angažuje Taja Odijasea (30), košarkaša Hapoela iz Tel Aviva. Riječ je o izuzetno snažnom košarkašu visokom 206 centimetara i teškom oko 110 kilograma, koji pokriva centarsku poziciju i ističe se atraktivnim blokadama.

Tokom aktuelne sezone Taj Odijase ima 23 nastupa u Evroligi za izraelski tim, ali on nije njihova prva opcija u reketu. Igra tek 12 minuta po meču i za to vrijeme bilježi 3,7 poena i dva skoka. Primjera radi, daleko bolji bio je prethodne sezone u Evrokupu kada je u dresu Bahčešehira imao veću minutažu i turskoj ekipi pomogao da stigne do polufinala evropskog takmičenja.

Košarkaš Taj Odijase (30) rođen je u Glenvudu, u saveznoj državi Ilinois, a nakon srednje škole i koledža nije uspio da se domogne NBA lige. Karijeru je uglavnom gradio u evropskoj košarci jer je od 2018. godine nastupao za Tenerife i Lavrio, pa jednu sezonu proveo u Razvojnoj ligi, a zatim nosio dres Getingena, Oldenburga, Breše, Prometeja, Bahčešehira i na kraju Hapoela, čiji je član od ljeta 2025. godine.

Iako je rođen u SAD-u, a ima nigerijsko porijeklo, Taj Odijase je 2024. godine poželio da predstavlja Portoriko na međunarodnoj sceni. Dobio je pasoš, pa bi kao naturalizovani igrač mogao da bude važan adut selekcije koja se redovno pojavljuje na takmičenjima poput Mundobasketa.