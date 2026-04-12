Đoan Penjaroja je pričao posle važne pobjede Partizana protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi.
Košarkaši KK Partizan upisali su važnu pobjedu u ABA ligi, pošto su u Ljubljani savladali KK Cedevita Olimpija rezultatom 85:79.
Ovim trijumfom Partizan je obezbijedio prednost domaćeg terena i najmanje drugo mjesto na tabeli, pa će se u samoj završnici sezone boriti i za lidersku poziciju.
"Veoma važna pobjeda za nas poslije tri poraza u nizu. Bitna je pobjeda i zbog prednosti domaćeg terena i borbe za prvo mjesto", rekao je Đoan Penjaroja na konferenciji za medije.
Potom se osvrnuo na dešavanja na terenu i način na koji je njegova ekipa došla do pobjede.
"Nije lako igrati ovdje u gostima. Imali smo dosta problema, posebno u prvom poluvremenu kada su oni kontrolisali ritam. Nemaju mnogo ofanzivnih skokova, ali kažnjavaju kada god dođu do skoka u napadu, dali su nam 11 poena na taj način iz ofanzivnog skoka. Slično je bilo i poslije naših izgubljenih lopti i o tome smo pričali u svlačionici na poluvremenu. Unaprijedili smo malo i šut za tri poena i došli do zaslužene pobjede", jasan je Đoan Penjaroja, koji nije dobio nijedno pitanje na konferenciji.
Kako Partizan može do prvog mjesta?
KK Partizan je obezbijedio minimum drugo mjesto na tabeli i imaće prednost domaćeg terena sve do finala ABA lige. Iako je još rano za kalkulacije i projekcije potencijalnih rivala, jasno je da i dalje postoji šansa za osvajanje prvog mjesta.
Problem za crno-bijele predstavlja Dubai Basketball, koji ima bolji međusobni skor – slavio je sa 12 poena razlike, dok je poraz bio manji, sa 10 razlike, što mu daje prednost u slučaju izjednačenog učinka.
U posljednjem kolu Partizan dočekuje KK Crvena zvezda u velikom derbiju, dok Dubai ima dva izazova – meč kod kuće protiv KK Budućnost i gostovanje KK Bosna.
Računica je jasna – Dubai mora da izgubi najmanje jedan meč, ali i u tom slučaju Partizan mora da slavi protiv Zvezde. Ukoliko budu imali isti skor, prednost će pripasti Dubaiju zbog boljeg međusobnog učinka.