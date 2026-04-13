Aleksandar Sekulić novi trener Dubaija, koji je nedavno otpustio Juricu Golemca.

Košarkaški klub Dubai iznenadio je evropsku javnost kada je objavio da je došlo do rastanka sa trenerom koji im je ove sezone obezbijedio prvo mjesto sve do finiša ligaškog dijela ABA lige i dobre rezultate u Evrolige. Jurica Golemac je bivši, a čelnici Dubaija morali su brzo da pronađu novo rješenje.

Trenerski posao u jednom od najboljih klubova koji igraju regionalnu ligu povjeren je Aleksandru Sekuliću! Riječ je o slovenačkom treneru koji ima i srpsko porijeklo, a kojem će ovo biti najveći izazov u samostalnoj karijeri jer će po prvi put raditi u Evroligi!

Sekulić je kao trener osvojio šampionske titule u Sloveniji i Češkoj, zatim Superkup u Sloveniji, ali i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine kada je sa slovenačkim timom u finalu pobijedio Srbiju. Kao pomoćni trener učestvovao je u osvajanju FIBA Evročelendž kupa, dva slovenačka prvenstva, dva slovenačka kupa, tri slovenačka Superkupa, dva češka prvenstva i tri češka kupa.

Aleksander Sekulić takes over as head coach of Dubai Basketball until the end of the season.



First game on the bench comes against Valencia Basket in the final EuroLeague round.



Read more:https://t.co/lJFkjZAaXRpic.twitter.com/r433OJcOZz — Dubai Basketball (@dubaibasket)April 13, 2026

Ekipa Dubaija će u posljednjem kolu Evrolige dočekati Valensiju, a pobjeda na tom meču neophodna im je da zadrže šanse za plej-in. Pored toga što moraju da upišu još jedan trijumf, za Dubai je neophodno i da ekipa Barselone izgubi meč sa Bajernom, pa da zbog boljem međusobnog skora "otmu" desetu poziciju na tabeli španskom klubu.