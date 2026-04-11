Tim iz Emirata mijenja šefa struke kolo prije kraja Evrolige, posle poraza koji izvjesno označava i kraj sna o plasmanu u plej-in.

Slovenački stručnjak Jurica Golemac (48) napustiće Dubai, objavio je u subotu uveče novinar Darko Dželetović na društvenoj mreži "Iks".

Vijest o rastanku pojavila se praktično 24 sata posle ubjedljivog poraza Dubaija od Efesa (69:85) u Evroligi, posle kojeg je ekipi iz Emirata ostala samo teoretska šansa da uđe u plej-of. Za to je sada potrebno da Dubai pobjedi Valensiju u Sarajevu, a da Barselona kod kuće izgubi od Bajerna u poslednjem kolu.

Ipak, sudeći prema najnovijim informacijama, Dubai će bez obzira na to nastaviti sezonu sa drugim trenerom i pokušati da osvoji titulu ABA lige, u kojoj je trenutno na prvom mjestu tabele, sa istim skorom kao i Partizan, 15-1.

Golemac je vodio Dubai od 2024. godine, bio je prvi trener tog tima i vodio ga je u debitantskim sezonama u ABA ligi i u Evroligi.