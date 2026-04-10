Iznenađujuće dobra partija Lejkersa i Lebrona Džejmsa dovela do novog zaokreta u trci za NBA plej-of.

I dalje ništa nije riješeno. Lebron Džejms je odbio da se preda i uspio je da sa svojim LA Lejkersima zakomplikuje borbu za kraj regularnog dijela sezone, tako da Nikola Jokić još ne može da počne da slavi. Prethodne noći Lejkersi su pobijedili Golden Stejt 119:103 i tako su i Nagetsima poslali poruku - "ćeraćemo se još".

Situacija je sljedeća: Denver ima skor 52-28, dok su Hjuston i LA Lejkersi na 51-29. U slučaju identičnog ishoda, gledaće se međusobni skor, gdje su Lejkersi bolji i od Nagetsa i Roketsa. Takođe, Denver je bolji od Hjustona.

U naredna dva kola tako će trajati borba za treće mjesto i Denver mu je i dalje najbliži, pošto mu je potrebna samo pobjeda više od Lejkersa. Nagetsi doduše imaju teške utakmice - prvo dočekuju Oklahomu, pa onda igraju sa San Antonijom u gostima. Što se tiče Lejkersa, slijedi domaći meč sa Finiksom, pa sa Jutom, dok Hjuston ima Minesotu i Memfis kod kuće, ali lošiji međusobni skor od oba tima koja su trenutno iznad njega.



Vidjećemo ko će se ovdje najbolje snaći, ali znamo da će Lejkersima biti najteže bez Luke Dončića i Ostina Rivsa. Prethodne noći je tako odgovornost preuzeo Lebron Džejms sa 26 poena, 11 asistencija i osam skokova, odličan je bio i Diandre Ejton sa 21 poenom, čak i Džejmsov sin Broni sa 10 - ali pitanje je koliko je snage ostalo Lejkersima poslije ovog meča.

Sve u svemu, konačna odluka mogla bi da padne i pred posljednji meč sezone, odnosno sada je na Denveru da sačuva treće mjesto i da u plej-ofu obezbijedi (u teoriji) lakšeg rivala u Minesoti, pa da ide na San Antonio umjesto Oklahome.

NBA rezultati 10. april:

Toronto - Majami 128:114

Vašington - Čikago 108:119

Bruklin - Indijana 94:123

Njujork - Boston 112:106

Hjuston - Filadelfija 113:102

Golden Stejt - LA Lejkers 103:119



