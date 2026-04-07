Trejsi Mekgrejdi i Karmelo Entoni pokrenuli su debatu o obaveznih 65 utakmica u sezoni kao uslov za individualna priznanja.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić ispao je iz trke za MVP nagradu zbog pravila NBA lige koje zahtijeva minimum od 65 odigranih utakmica u sezoni.

Dončić je odigrao 64 meča, što ga automatski eliminiše iz konkurencije za najprestižnija individualna priznanja, iako je bio među glavnim favoritima ne samo za MVP, već i za najboljeg strijelca i mjesto u idealnoj petorci lige.

Postoji, međutim, mogućnost izuzeća, s obzirom na to da je njegov agent Bil Dafi najavio žalbu zbog dvije propuštene utakmice u decembru, kada je Dončić otputovao u Sloveniju zbog rođenja druge ćerke.

U njegovu odbranu stali su i bivši NBA asovi Trejsi Mekgrejdi i Karmelo Entoni.

„Radi se o rođenju djeteta, ne o povredi ili ‘load managementu’. Morao je da napusti zemlju i mislim da će liga imati razumijevanja za to“, kazao je Mekgrejdi.

Slično razmišlja i Entoni, koji ističe da internacionalni igrači ne bi smjeli biti kažnjeni zbog porodičnih obaveza.

„Ako moraju da se vrate u svoju zemlju i pobrinu se za porodicu, ne treba da budu sankcionisani“, poručio je.

Dodatni problem za Dončića predstavlja i povreda zbog koje neće igrati do kraja regularnog dijela sezone. On je već napustio Sjedinjene Američke Države i otputovao u Španiju, gdje je započeo terapije kako bi ubrzao oporavak.

Prema navodima američkih medija, koristi tretman koji uključuje matične ćelije i plazmu bogatu trombocitima (PRP), a prve procjene govore da bi na teren mogao da se vrati tek za drugu rundu plej-ofa.