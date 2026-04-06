Bugarski košarkaš Saša Vezenkov bio je na pragu Denver Nagetsa.

Izvor: Giannis Papanikos/ Zuma Press/Profimedia/ImagnImages/ddp USA/Profimedia

Jedan od najboljih evropskih košarkaša Saša Vezenkov zamalo je završio u tandemu sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima. Kako je ispričao njegov dugogodišnji agent Nikos Lokos za "Eurohoops", sam Nikola je tražio njegov transfer, ali na kraju je propuštena velika prilika.

Sjajni krilni centar je proveo jednu sezonu u NBA ligi u redovima Sakramento Kingsa, ali nije uspio da se izbori za svoje mjesto pod suncem u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, pa se vratio u Olimpijakos.

Kako je ispričao, tadašnji generalni menadžer Nagetsa Arturas Karnišovas je insistirao da Vezenkov dođe riječima: "Recite mu da ostane na draftu. Garantujemo da ćemo ga izabrati."

Iako su inrevenisali i Nikola Jokić i tadašnji trener Majk Meloun, Vezenkov je odlučio da se povuče sa Drafta, zbog čega je kasnije zažalio.

"Bio si u pravu, trebalo je da idem tada", priznao je Vezenkov svom agentu kasnije...

Odlučio je da rizikuje te 2023. godine, nije uspeo da se nametne u timu Sakramenta, pa je njegov povratak u Olimpijakos je bio logičan.

"Otišao je jer su mu svi govorili da mora. Njegovo srce je bilo ovdje, dodao je Nikos.

Nije tajna da je Vezenkov ima nepristojnu ponudu vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, ali to nije bila opcija za bugarskog centra koji je samo nastavio tamo gdje je stao u Pireju.