KK Partizan odgovorio je na saopštenje JSD Partizan koje je objavljeno tokom dana.

Košarkaški klub Partizan odgovorio je na saopštenje JSD Partizan preko portparola Ivana Ivkovića, nakon što je iz sportskog društva ukazano na narušene odnose između fudbalskog i košarkaškog kluba, kao i na spor koji se vodi pred sudom zbog potraživanja novca.

Iz JSD Partizan ranije su pozvali na smirivanje tenzija i rješavanje problema unutar “crno-bijele porodice”, međutim iz košarkaškog kluba smatraju da javna saopštenja ne doprinose rješenju.

"Kao što je i navedeno u saopštenju JSD, takve stvari bi trebalo da se rješavaju unutar naše porodice, a ne kroz saopštenja gdje čas pozivamo na rješavanje problema unutar naše kuće, a dva pasusa kasnije nekome crtamo mete zbog potraživanja pozajmice koja je potpisana od strane tadašnjeg generalnog sekretara JSD, sa naznačenim rokom do kada je potrebno da se ista vrati", rekao je Ivković za Mozzart Sport.

On je dodao da je slična situacija ranije postojala i sa FK Partizan, ali da je tada dug vraćen bez problema.

"Nešto slično je urađeno sa pozajmicom FK Partizan, pa je novac blagovremeno vraćen bez ikakvih problema. Ovakva vrsta javnog pritiska ne koristi nikome, a najmanje koristi samom Partizanu koji u svakom trenutku mora biti iznad svih", poručio je Ivković.

Iz JSD Partizan prethodno su izrazili zabrinutost zbog toga što predstavnici košarkaškog kluba ne prisustvuju sjednicama organa društva, kao i zbog pokretanja tužbe protiv JSD.

"Podsjećamo da je u prethodnom periodu tadašnji predsjednik JSD Partizan, koji je ujedno obavljao i funkciju predsjednika KK Partizan (Ostoja Mijailović), jasno naglašavao da sredstva koja KK uplaćuje predstavljaju pomoć JSD-u. Današnji pokušaji da se ta sredstva potražuju sudskim putem predstavljaju ozbiljan presedan", navedeno je u saopštenju.

Očigledno je da dvije strane imaju različito tumačenje – da li je riječ o pomoći ili pozajmici – a konačan epilog spora očekuje se pred nadležnim sudskim organima.