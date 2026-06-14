Australija je napravila veliko iznenađenje i slavila protiv Turske rezultatom 2:0

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Senzacija u Grupi D! Australija je na otvaranju Mundijala priredila neviđeno iznenađenje, pošto je u prvom kolu ubjedljivo savladala favorizovanu Tursku - 2:0

Turska je od starta imala veći posjed lopte i kontrolu igre, ali nije uspjevala da probije disciplinovanu odbranu Australije. S druge strane, izabranici selektora Australije čekali su svoju šansu iz tranzicije i dočekali je već u prvom poluvremenu.

Prvi gol postigao je Nestori Irankunda, koji je iskoristio brzu kontru i preciznim udarcem savladao golmana Čakira, donoseći Australiji veliko vođstvo i šok za favorita.

U nastavku meča Turska je pokušavala da se vrati, ali bez konkretnog učinka u završnici, dok je Australija nastavila da prijeti iz kontri.

Tačku na ovaj meč stavio je Konor Metkalf, koji je sa ivice kaznenog prostora raspalio snažan udarac i "pocijepao" mrežu, ostavivši Čakira bez šanse.

Australija je tako upisala izuzetno važna tri boda na startu Mundijala, dok Tursku očekuje težak posao u nastavku grupne faze i borba za prolaz dalje.

U istoj grupi, Amerika je otvorila takmičenje ubjedljivom pobjedom protiv Paragvaja, čime je, baš kao i Australija, odmah zauzela odličnu poziciju u borbi za plasman u narednu fazu Mundijala.