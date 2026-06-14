Brazil - Maroko 1:1!

Izvor: PIOTR KUCZA/FOTOPYK / Newspix.pl / Profimedia

Brazil nije uspio da pobijedi Maroko na startu Mundijala, pošto je derbi prvog kola grupe "C" završen rezultatom 1:1.

Marokanci su mnogo bolje otvorili utakmicu i od prvog minuta pokazali da nisu došli sa bijelom zastavom. Afrička selekcija bila je konkretnija, agresivnija u duelima i stvarala više problema favorizovanom rivalu, a takva igra donijela joj je i vođstvo koje je potpisao Saibari.

Brazil je dugo djelovao uspavano i bez ideje, ali se tokom drugog dijela meča konačno probudio. "Selesao" je preuzeo kontrolu, podigao ritam i počeo da stvara prilike pred golom Maroka. Nagrada je stigla preko Vinisijusa Žuniora, koji je postigao fantastičan pogodak i pokazao zašto važi za jednog od najboljih fudbalera svijeta.

Do kraja utakmice Brazil je bio opasniji rival i bliži pobedi, ali nije uspio da pronađe put do drugog gola. Maroko je sa druge strane pokazao da će biti ozbiljan rival svima u grupi i da uspeh sa prethodnih velikih takmičenja nije bio slučajnost.

Ipak, kada je riječ o Brazilu, utisak je da se od petostrukog svetskog prvaka očekuje mnogo više. Remi protiv nezgodnog Maroka nije katastrofa, ali igra koju je Brazil prikazao tokom većeg dijela susreta ne uliva previše optimizma. Ukoliko želi da napadne svetsku titulu, "Selesao" će u nastavku prvenstva morati da podigne nivo igre i pokaže daleko više nego u prvom nastupu na šampionatu.