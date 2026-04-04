Derbi u Morači donosi borbu za vrh ABA lige – Budućnost želi maksimum uprkos problemima sa povredama

Košarkaši KK Budućnost Voli dočekaće KK Partizan u nedjelju, 5. aprila, od 18 časova, u derbiju ABA lige koji i ovoga puta nosi veliki ulog, dodatnu emociju i poseban intenzitet.

Duel u „Morači“ dolazi u trenutku kada oba tima imaju visoke ambicije, a svaki detalj na parketu mogao bi imati presudnu ulogu.

Trener Budućnosti, Andrej Žakelj, istakao je da njegov tim očekuje izuzetno zahtjevan meč protiv kvalitetnog rivala.

„Očekuje nas interesantan protivnik. Partizan je ekipa u vrlo dobroj formi, što potvrđuje i serija pobjeda u Evroligi. Kvalitetni su, čvrsti, sa jasno definisanim zadacima, posebno u napadu, uz veliki individualni talenat. U ovom trenutku igraju sa mnogo samopouzdanja i energije, tako da nas očekuje težak posao. Želimo da pružimo maksimum, koliko je to moguće uz sve probleme sa povredama koje imamo. Vjerujem da će igrači biti motivisani i da će dati sve od sebe“, kazao je Žakelj.

Sličnog mišljenja je i igrač Budućnosti Andrija Slavković, koji očekuje fizički zahtjevnu utakmicu.

„Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe Partizana, koja je u odličnoj formi, kako u Evroligi tako i u ABA ligi. Imali smo dovoljno vremena za pripremu i iskoristićemo ga da se spremimo na što bolji način. Biće to prije svega fizički zahtjevna utakmica. Moramo biti maksimalno fokusirani u svim segmentima igre kako bismo bili u situaciji da ostvarimo što bolji rezultat“, poručio je Slavković.

Predstojeći derbi još jednom potvrđuje da susreti Budućnosti i Partizana nose posebnu težinu, kako zbog rivalstva, tako i zbog borbe za vrh regionalnog takmičenja.