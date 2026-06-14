Reprezentacija Škotske pobjedom je započela Svjetsko prvenstvo i to se namučila protiv Haitija

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Škotska je pobijedila Haiti na Svjetskom prvenstvu u fudbalu sa 1:0. Bili su Škoti apsolutni favoriti protiv najslabije reprezentacije u grupi, očekivala se ubedljiva pobjeda, pa je rezultat donekle i iznenađujući.

Sada su prvi u grupi pošto su Brazil i Maroko remizirali u prvom meču. Zvučaće nevjerovatno, ali Haiti je taj koji ima za čim da žali posle utakmice koja je viđena u Bostonu. Imali su veći posed lopte, bolji xG (očekivani broj golova) i više šuteve, 15 naspram 9.

Mekgin gol za Škotsku protiv Haitija Izvor: YouTube/Arena sport

Ali, rezultat se gleda na kraju, a na semaforu je stajalo 1:0 zahvaljujući golu Džona Mekgina u 28. minutu. U narednom kolu Škotska igra protiv Maroka, a Haiti sa Brazilom. Ujedno je ovo bila i istorijska pobjeda za Škote koji prvi put u 21. veku učestvuju na Mundijalu. Poslednji put je to bilo u Francuskoj 1998. godine.