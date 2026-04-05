Kapije Morače otvaraju se dva sata ranije, pojačane kontrole i stroga pravila ponašanja

Košarkaški klub Budućnost Voli obavijestio je javnost da će kapije Mtel dvorane „Morača“ za večerašnji meč protiv Partizana, koji počinje u 18 časova, biti otvorene već od 16 sati.

Iz kluba su apelovali na navijače da dođu ranije kako bi se izbjegle gužve na ulazima, s obzirom na to da će kontrole biti detaljne. Naglašeno je da je u dvoranu strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike.

Budućnost je takođe pozvala publiku da poštuje numeraciju sjedišta i da navijanje bude fer i sportsko, bez vrijeđanja gostujuće ekipe, njihovih porodica ili bilo kakvih uvreda po nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj ili polnoj osnovi, kao i bez ubacivanja predmeta na parket.

Iz kluba podsjećaju da će utakmica biti snimana, te da će svaki vid neprimjerenog ponašanja biti sankcionisan u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U saopštenju se navodi i da je Budućnost ove sezone već kažnjena sa više od 30 hiljada eura, zbog čega će, kako ističu, svi koji prekrše pravila uz pomoć redarske službe i policije biti procesuirani.

Na kraju, iz kluba su uputili poziv navijačima da pruže snažnu podršku timu i pomognu Budućnosti u borbi za pobjedu.