Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Pariz u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni.

Košarkaši Crvene zvezde rutinski su slavili protiv Igokee u Laktašima, što je pobjeda koja im je bila potrebna nakon razočaranja u derbiju. Izabranike Saše Obradovića sada očekuje duplo kolo u Evroligi i, ukoliko žele da obezbijede plasman u plej-in, moraće da savladaju Pariz i Asvel, koji su autsajderi na papiru. Ipak, pokazalo se ove sezone da se u Evroligi ništa ne može uzeti zdravo za gotovo, pa smo bili svjedoci mnogih iznenađenja.

Beogradski crveno-bijeli dočekuju Pariz u utorak od 20 časova i ovo je utakmica koju ne smiju da izgube. Koliko je francuski tim opasan možda ne pokazuje tabela, ali specifičan stil igre često pravi probleme ekipama iz vrha. Fajterski mentalitet Pariza njihov je zaštitni znak, što su pokazali i tokom vikenda u domaćem prvenstvu, kada su nadoknadili veliki zaostatak i na kraju slavili.

Pariz je savladao Nanter na domaćem terenu sa 96:92, iako je imao minus od 14 poena u trećoj četvrtini. Tada se po ko zna koji put istakao Nadir Hifi i individualnim kvalitetom preokrenuo meč.

Utakmicu je završio sa 28 poena (za tri poena šutirao je 3/8) i jasno poslao upozorenje Crvenoj zvezdi. Ispratio ga je Robinson sa 16 poena, dok je Vilis dodao 11. Tako su Parižani zadržali korak sa vrhom tabele i trenutno dijele drugu poziciju sa Nanterom.

Pariz je vezao tri pobjede u svim takmičenjima, a u Evroligi je u posljednja dva meča slavio protiv Milana i Virtusa. Crvena zvezda je, s druge strane, poražena od Partizana i Baskonije, pa će upravo ovaj duel biti izuzetno važan za crveno-bijele, koji se nalaze na devetoj poziciji sa skorom 19-16.