Danas pretežno sunčano, do 27 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima.

Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje.

Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan, sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.

U Podgorici pretežno sunčano. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna 26 stepeni.