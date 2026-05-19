Reprezentacija Švajcarske objavila je spisak igrača koji će braniti boje zemlje ne Mundijalu 2026

Spisak reprezentacije Švajcarske za Svjetsko prvenstvo, koji je sastavio selektor Murat Jakin, sada je i zvanično kompletiran, bez većih iznenađenja. Na spisku je, kako se očekivalo i iskusni Granit Džaka, a uz njega i fudbaler Milana Ardon Jašari.

Iako je dio spiska već u nedelju procurio u javnost preko medija, Švajcarski fudbalski savez je u narednim danima postupno potvrdio sve pozive. Konačna lista ne donosi velike promjene u odnosu na prethodne najave. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 25. maj, a Švajcarsku prije puta u SAD očekuje i prijateljski meč protiv Jordana 31. maja u Sent Galenu. Nakon toga tim putuje na Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. juna.

Spisak reprezentacije Švajcarske posebno je važan i za komšije iz Bosne i Hercegovine koje će se u grupi naći baš sa ovim nacionalnim timom, kao i sa Kanadom i Katarom.

Granit Džaka će predvoditi reprezentaciju, kao kapiten, na četvrtom uzastopnom Mundijalu. Iako ima 33 godine, bivši igrač Arsenala ima zavidne brojke u nacionalnom dresu, pošto je odigrao 144 utakmice. Ostalih 25 imena nisu iznenađenje, javnost u Švajcarskoj imala je djelimičan uvid u imena igrača koji će braniti boje nacionalnog tima, te nije bilo mnogo iznenađenja.

Tu je i najbolji strijelac domaćeg šampionata, riječ je o Kristijanu Fašnatu koji brani boje Jang Bojsa, a tu je i najbolji golman švajcarske lige Marvin Keler. Priliku je dobio i Jašari koji brani boje Milana i kojeg je klub prepoznao kao budućeg Luku Modrića, od kojeg neprestano "krade zanat".

Spisak Švajcarske