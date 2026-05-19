Reprezentacija Švajcarske objavila je spisak igrača koji će braniti boje zemlje ne Mundijalu 2026
Spisak reprezentacije Švajcarske za Svjetsko prvenstvo, koji je sastavio selektor Murat Jakin, sada je i zvanično kompletiran, bez većih iznenađenja. Na spisku je, kako se očekivalo i iskusni Granit Džaka, a uz njega i fudbaler Milana Ardon Jašari.
Iako je dio spiska već u nedelju procurio u javnost preko medija, Švajcarski fudbalski savez je u narednim danima postupno potvrdio sve pozive. Konačna lista ne donosi velike promjene u odnosu na prethodne najave. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 25. maj, a Švajcarsku prije puta u SAD očekuje i prijateljski meč protiv Jordana 31. maja u Sent Galenu. Nakon toga tim putuje na Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. juna.
Spisak reprezentacije Švajcarske posebno je važan i za komšije iz Bosne i Hercegovine koje će se u grupi naći baš sa ovim nacionalnim timom, kao i sa Kanadom i Katarom.
Granit Džaka će predvoditi reprezentaciju, kao kapiten, na četvrtom uzastopnom Mundijalu. Iako ima 33 godine, bivši igrač Arsenala ima zavidne brojke u nacionalnom dresu, pošto je odigrao 144 utakmice. Ostalih 25 imena nisu iznenađenje, javnost u Švajcarskoj imala je djelimičan uvid u imena igrača koji će braniti boje nacionalnog tima, te nije bilo mnogo iznenađenja.
Tu je i najbolji strijelac domaćeg šampionata, riječ je o Kristijanu Fašnatu koji brani boje Jang Bojsa, a tu je i najbolji golman švajcarske lige Marvin Keler. Priliku je dobio i Jašari koji brani boje Milana i kojeg je klub prepoznao kao budućeg Luku Modrića, od kojeg neprestano "krade zanat".
Spisak Švajcarske
- Golmani: Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Ivon Mvogo (Lorjen), Marvin Keler (Jang Bojs)
- Odbrana: Manuel Akanji (Inter), Miro Muim (Hamburg), Luka Jakez (Štutgart), Rikardo Rodrigez (Real batis), Niko Elvedi (Borusija Menhengladbah), Silvan Vidmer (Majnc), Orele Amenda (Ajntraht), Eraj Komert (Valensija)
- Vezisti: Granit Džaka (Sanderlend), Johan Manzambi (Frejburg), Remo Freuler (Bolonja), Denis Zakaria (Monako), Ardon Jašari (Milan), Džibril Sou (Sevilja), Kristijan Fašnat (Jang Bojs), Mišel Ebišer (Piza), Fabian Rider (Augzburg), Ruben Vargas (Sevilja)
- Napadači: Bril Embolo (Ren), Noa Okafor (Lids), Dan Ndoje (Notingem), Zeki Amduni (Barnli), Cedrik Iten (Fortuna)