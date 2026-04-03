Olimpijakos je pobijedio poslednjeplasirani Asvel nakon svađe Dorsija i Barcokasa i došao je na prvo mjesto Evrolige.

Košarkaši Olimpijakosa teže nego očekivano došli su do pobjede protiv posljednjeplasiranog Asvela, ali su na kraju slavili 82:74 i izjednačili se sa Fenerbahčeom na vrhu tabele Evrolige.

Tim iz Pireja sada ima 23 pobjede, koliko i Fenerbahče, dok je Asvel, uprkos borbenoj partiji, ostao zakucan za dno sa svega osam trijumfa i čak 27 poraza.

Iako su važili za velikog favorita, igrači Olimpijakosa morali su ozbiljno da se pomuče kako bi slomili otpor domaćina, koji je pokazao da može da parira i najjačim ekipama u takmičenju.







Milutinovu falio skok

Najefikasniji u ovom meču bio je Saša Vezenkov sa 21 poenom i sedam skokova, dok je Donta Hol dodao 14 poena i šest skokova. Srpski centar Nikola Milutinov upisao je 10 poena i devet skokova, pa mu je jedan uhvaćen skok nedostajao za dabl-dabl učinak.

Na drugoj strani istakao se Melvin Ažinsa sa 17 poena, dok je nekadašnji košarkaš Partizana Brajan Angola postigao 15.

Žestoka svađa

Tajler Dorsi meč je završio sa 13 poena, ali je mogao i više da nije napustio teren tri minuta prije kraja treće četvrtine.

Tada je ušao u žestok verbalni sukob, nakon čega se više nije vraćao u igru do kraja utakmice.