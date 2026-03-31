Centar Olimpijakosa Tajrik Džouns gestikulirao je ka navijačima dok je napuštao teren poslije derbija.

Košarkaši Olimpijakosa i Panatinaikosa odigrali su još jedan vatreni derbi, a crveno-bijeli su upisali novuu pobjedu 101:94, i to u OAKA areni. Bilo je dosta trzavica na terenu, Tajler Dorsi i Kendrik Nan su isključeni još u prvom poluvremenu, a u Grčkoj se dan kasnije priča o gestu nekadašnjeg igrača Partizana Tajrika Džounsa.

Iako su tamošni mediji isprva prenijeli kako je Džouns uputio nesportski gest navijačima "zelenih", to zapravo nije slučaj. Tajrik je prstima pokazao znak "V" koji simbolizuje pobjedu njegovog tima.

U ovakvim okolnostima to je dodatno podgrijalo atmosferu, ali najnoviji snimak pokazuje da ništa nije bilo sporno.

We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!



We apologize for the earlier misunderstanding#olympiacosbc#paobc#greece…pic.twitter.com/xfxwAsNhPr — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)March 31, 2026

Šta se desilo u derbiju?

Sudije su isključile Tajlera Dorsija i Kendrika Nana koji su bili najbolji pojedinci u prvom poluvremenu. Nan je napravio faul nad Dorsijem, da bi as Olimpijakosa burno reagovao i na kraju je umalo došlo do opšte tuče.

Prekid je trajao nekoliko minuta, došlo je do koškanja i ostalih igrača, a naravno da nije ništa moglo da prođe bez Matijasa Lesora. Ipak, derbi je nastavljen, ali su očekivano u prvom planu poslije haosa bile sudije i navijači. Žalili su se Ergin Ataman i Dimitris Janakopulos na dešavanja u OAKA areni, ali su na kraju morali da prihvate još jedan poraz ove sezone.