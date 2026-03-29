Agent Karlika Džounsa oglasio se na društvenoj mreži Instagram i obradovao navijače.

Agent Karlika Džounsa ponovo nagovijestio ostanak u Partizanu

Objava na društvenim mrežama podgrijala očekivanja navijača pred kraj sezone

Agent Carlik Jones, Joshua Goodwin, ponovo je zagolicao maštu navijača KK Partizan nagovijestivši mogući ostanak plejmejkera u Beogradu.

Jedan od glavnih zadataka uprave crno-bijelih biće da zadrži Džounsa, kojem na kraju sezone ističe ugovor.

Gudvin je na društvenim mrežama objavio crnu pozadinu sa crno-bijelom loptom, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku da pregovori sa Partizanom idu u dobrom smjeru.

Njegova objava dodatno je podgrijala optimizam među navijačima, koji se nadaju da će jedan od ključnih igrača tima ostati u Humskoj i naredne sezone.

Džouns morao da reaguje zbog njega

Prije nekoliko dana Joshua Goodwin objavio je grbove više evropskih klubova, među kojima i Crvena zvezda, kao potencijalne destinacije za igrača kojeg zastupa, što je izazvalo reakciju Carlik Jones.

„Rekao sam i ranije da volim ovdje, da svi vole što sam tu. Ne obraćajte pažnju na mog agenta. Fali mu malo šrafova u glavi, da se tako izrazim. Šaljivdžija je, nije trebalo da postavi to, posebno sa drugim timom koji je sa druge strane ulice. Mislim da to nije ništa ozbiljno, ne bih obraćao pažnju na to.“

Navodno, KK Partizan je spreman da ponudi više od dva miliona eura po sezoni plejmejkeru koji se nedavno vratio na teren, nakon čega je tim Joan Peñarroya krenuo u seriju od pet evroligaških pobjeda.