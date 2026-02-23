Košarkaš Partizana Karlik Džouns ne može da dočeka da ponovo istrči na teren. Pred meč sa Fenerom otkrio je svoju višemjesečnu borbu i ko mu je pomogao u najtežim momentima.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Plejmejker Partizana Karlik Džouns konačno se vraća na teren poslije pauze od tri mjeseca. Amerikanac se obratio medijima pred duel sa Fenerbahčeom i istakao da je ekstra motivisan i uzbuđen što će ponovo zaigrati takmičarsku košarku. Džouns želi da povrati ulogu lidera koji je imao prije povrede i ne želi previše da komentariše nemila dešavanja iz Humske nakon odlaska Željka Obradovića.

Amerikanac nije skidao osmijeh sa lica tokom razgovora sa novinarima i više puta je ponovio kako je uzbuđen zbog povratka.

"Blagosloven sam što sam ponovo 100 odsto spreman. Mnogo sam uzbuđen, ovo je bilo teško putovanje za mene, bilo je dosta uspona i padova, dosta dugih noći, konačno sam ovdje i veoma sam uzbuđen. Mnogo sam čekao ovaj dan. Srećan sam što mogu ponovo da igram, da pomognem svojim saigračima, ovo je nevjerovatan osjećaj", rekao je nasmijani Karlik Džouns poslije treninga pred utakmicu sa Fenerbahčeom i dodao:

"Nikad se ne zna koliko će mi vremena biti potrebno da se vratim u staru formu, možda jedna utakmica, možda nekoliko, uvijek držim svoju glavu visoko i motivisan sam".

Upitan je o utakmici sa Fenerbahčeom koji je trenutno lider Evrolige. Meč je na proogramu u srijedu od 18.45 u Istanbulu.

"Mislim da možemo da dobijemo bilo koju utakmicu, u ovakvim utakmicama odlučuju mali detalji. Igramo protiv jako dobrog tima, prvi su ligi, moramo da se držimo zajedno, igramo svoju igru i vjerujemo jedni drugima. Tu sam da pomognem, uzbuđen sam i vidjećemo kakav će ishod utamice biti."

Pogledajte 06:22 Karlik Džouns Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

"Moj posao je da igram košarku"

Upravo je povreda Karlika Džounsa uticala na loše rezultate crno-bijelih koji nisu imali pravu alternativu za nesumnjivo najboljeg igrača u timu. Uslijedio je turbulentan period, odlazak Željka Obradovića i dolazak Đoana Penjaroje...

"Bilo je teško, bio sam u tihoj zoni, ne volim da se miješam u to, volim da igram košarku. Vrlo je bilo nesrećno za sve u Partizanu, trenere i igrače, navijače. Šta god da je bilo, moramo da držimo glavu gore, naš posao je da igramo košarku, dolazimo svaki dan ovdje u bilo kojim uslovima i guramo dalje", jasan je bio plej.

Priznao je da je jako težak period iza njega.

"Da, vrlo težak momenat. Ljudi koje me znaju... Imao sam operaciju na ljeto, bio van terena tri mjeseca, bez košarke poslije nove povrede još četiri sam morao da budem van terena. Hvala saigračima, familiji, prijateljima, trenerima, provjeravali su me uvijek, izvlačili iz kuće da jedem i tako to. Cijenim to što su pokazali ljubav bez obzira na sve i to je bio dug put."

Da li očekuje da bude lider kao prije povrede?

"To je moj posao, vratio sam se i očekujem da budem glavni, tako je bilo prije i biće sada, očekujem. Na sve načine, glasom, strašću, stavom, na bilo koji način. Jedva čekam da pomognem timu".

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Đoan Penjaroja je zamijenio Željka Obradovića i za sada su imali nekoliko razgovora. Španac mu je predočio šta od njega očekuje.

"Imali smo nekoliko razgovora, bili su dobri, saznao sam šta da očekujem. Nisam igrao još, ali su razgovori bili dobri. On želi da budem ja, da budem lider, i uzbuđen sam".

Upitan je o timskoj atmosferi.

"Mislim da je hemija dobra, hemija je uvek bila dobra, ali je teško biti srećan kada prolaziš kroz promjene i poraze. Teško je biti ti, ali upisano je nekoliko pobjeda. Ja se šalim i gledam da držim saigrače srećnima, ostlai isto. Moramo biti mi, da budemo motivisani i srećni. Dok god sam ovdje ja ću reći da sam najbolji. Moj tim je 1-1, i Nikov tim je 1-1", rekao je nasmijani Džouns.