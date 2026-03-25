Karlik Džouns ima želju da ostane u Partizanu, pa je tako prokomentarisao i spornu objavu njegovog agenta na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Karlik Džouns ponovo je bio junak Partizana. Donio je pobjedu protiv Asvela u Beogradskoj areni (79:78) tako što je iznudio faul, pogodio prvo slobodno bacanje, pa namjerno promašio drugo pošto je na semaforu ostala samo sekunda za napad. Priznao je da je bio dosta nervozan zbog tog drugog penala.

"Bilo je teško, ružna pobjeda za nas, ali dobra ukupno gledano. Nismo htjeli da se čeka do kraja, ali tako je bilo. Ideja je bila da promašim drugo bacanje. Bio sam nervozan, ne znam kako da promašujem šuteve namjerno, djelovalo je da će da upadne. Odbila se, uhvatio je njihov visoki igrač i bilo je gotovo. Htio sam da pogodim prvo, na to sam bio fokusiran, promašio sam drugo, da je neko pogodio šut sa cijelog terena, mogao bih samo da im čestitam", počeo je Karlik.

I trener Đoan Penjaroja je na konferenciji za medije rekao da je Partizan odigrao loš meč, sa tim se složio i plejmejker.

"Loše smo počeli meč, pristup meču, malo umora. Preuzimam odgovornost za početak meča, bilo da je energija, izgubljene lopte i slično. Mnogo mečeva smo odigrali u kratkom roku, potreban nam je odmor, imamo meč u petak ponovo. Probaćemo da se oporavimo i da vidimo šta možemo da poboljšamo."

"Fale mu šrafovi u glavi, ne obraćajte pažnju"

Agent Karlika Džounsa je Džoš Gudvin koji je imao interesantnu objavu na Instagramu. Stavio je grbove svih evroligaških klubova, ispred Partizana je stavio Crvenu zvezdu i pitao "Gdje Džouns ide?" Uz to je okačio i pjesmu pod nazivom "Pokaži mi novac", sa jasnom aluzijom na ugovor. Upravo je za tu objavu upitan plejmejker crno-bijelih.

"Rekao sam i ranije da volim ovdje, da svi vole što sam tu. Ne obraćajte pažnju na mog agenta. Fali mu malo šrafova u glavi, da se tako izrazim. Šaljivdžija je, nije trebalo da postavi to, posebno sa drugim timom koji je sa druge strane ulice. Mislim da to nije ništa ozbiljno, ne bih obraćao pažnju na to."

Karlik Džouns izjava posle Asvela

Rekli su novinari Karliku da je Partizan u samom vrhu Evrolige od kada se on vratio na parket.

"Srećan sam, to je dobra statistika, lijepo je što pobjeđujemo. Nalazimo se u teškoj situaciji. Ljudi koji gledaju sa strane, njima nije to toliko bitno, jer ne možemo da prođemo u plej-of Evrolige. Nama je važno da pobjeđujemo, da se borimo, da se trudimo da što više mečeva dobijemo", završio je Džouns.