Nikola Đurišić odigrao je veoma dobar meč u porazu Mege od FMP-a i pokazao da će biti veliko pojačanje u nastavku sezone.

Izvor: MN Press

Nikola Đurišić vratio se u regionalnu košarku nakon epizode u NBA i odmah upisao prve minute u ABA liga, ali njegov tim Mega poražen je od FMP rezultatom 84:79.

Đurišić je nedavno potpisao ugovor sa Crvena zvezda, ali će do kraja sezone igrati za Megu, gdje je i započeo svoj razvoj.

U povratničkom meču proveo je 29 minuta na parketu i zabilježio 11 poena (2/4 za dva, 2/5 za tri, 1/3 sa penala), uz četiri skoka, četiri ukradene lopte i dvije asistencije. Uprkos tri izgubljene lopte, pokazao je da je zadržao formu nakon boravka u Americi.

Đurišić je posljednji NBA meč odigrao u oktobru prošle godine, nakon čega je nastupao za razvojni tim Atlanta Hawks, ali bez značajnije minutaže, što je bio jedan od razloga povratka u Evropu.

Kod FMP-a su se istakli Filip Barna i Lazar Stefanović sa po 21 poenom, dok je Džošua Skot dodao 20. U redovima Mege najefikasniji su bili Bogoljub Marković sa 16 i Urban Kroflič sa 15 poena.