Izrael i Liban su, pod dirigentskom palicom Sjedinjenih Američkih Država, izdali zajedničko saopštenje o prekidu vatre.

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Izrael i Liban su izdali zajedničko saopštenje o sporazumu o prekidu vatre koji su postigle Sjedinjene Američke Države. Dokument postavlja temelje za deeskalaciju na terenu i nastavak pregovora.

Prema saopštenju, dvije strane su se obavezale na brzo uspostavljanje pilot zona. „Obe strane, pod vođstvom Sjedinjenih Država, složile su se da brzo nastave sa uspostavljanjem pilot zona u kojima bi Libanske oružane snage preuzele isključivu kontrolu nad teritorijom, slobodnom od prisustva bilo kakvih nedržavnih aktera“, navodi se u sporazumu. Pojašnjeno je da se „nedržavni akteri“ odnose na Hezbolah, militantnu grupu koju podržava Iran, a koja je godinama destabilizujući faktor u Libanu i česta meta izraelskih napada.

Sporazum takođe sadrži obavezu za budućnost. „Izrael i Liban su ponovo potvrdili da nemaju neprijateljske namjere jedan prema drugom i obavezali su se na nastavak direktnih pregovora kako bi izgradili povjerenje, riješili sva preostala pitanja i postigli sveobuhvatni sporazum između dvije zemlje“, navodi se u saopštenju.

Zašto bi Liban mogao biti ključan za prekid vatre između SAD i Irana

Iako je napredak u pregovorima o prekidu vatre između Izraela i Libana ohrabrujući, međunarodna pažnja je usmjerena na mogući sporazum između SAD i Irana. Američki predsjednik Donald Tramp je ponovo nagovijestio da bi sporazum mogao biti postignut uskoro, možda već ovog vikenda.

Iran je rekao da neće pristati na okončanje sukoba sa SAD i Izraelom ukoliko prekid vatre ne uključuje Liban. U zemlji se nalazi Hezbolah, militantna grupa koja je glavni saveznik i posrednik Teherana i redovno ispaljuje rakete preko granice na Izrael.

Sporazum između Izraela i Libana bi stoga mogao da otvori put sporazumu između Irana i SAD. Međutim, na ovom frontu ostaju i druga osjetljiva pitanja koja takođe moraju biti riješena, a najznačajnija je budućnost iranskog nuklearnog programa.

Šta se dogodilo posljednji put kada su se Izrael i Liban složili oko prekida vatre?

Objava novog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana dočekana je sa skepticizmom, jer to nije prvi takav pokušaj. Dvije strane su se već u aprilu dogovorile o prekidu vatre, koji je kasnije produžen do maja.

Aprilskom sporazumu prethodila je izraelska vojna kampanja koja je uključivala bombardovanje i kopnenu invaziju na južni Liban. Operacija je bila usmjerena na Hezbolah, koji je ispaljivao rakete preko granice u znak podrške Iranu.

Izraelska kopnena ofanziva primorala je oko 1,2 miliona ljudi da napuste svoje domove. Izraelske snage nastavljaju da okupiraju samoproglašenu bezbjednosnu zonu na jugu zemlje, gdje se sukobi sa Hezbolahom nastavljaju.

(Mondo.rs)