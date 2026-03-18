Crvena zvezda saopštila da je Nikola Đurišić postao njen član na dvije i po godine.

Poslije višenedjeljnih nagađanja, Crvena zvezda je saopštila da je Nikola Đurišić njen novi igrač. Đurišić je prošao medicinske preglede i potpisao je ugovor do kraja takmičarske sezone 2027/28, s tim da će ostatak ove sezone provesti u redovima Mege na pozajmici.

"Đurišić koji igra na pozicijama beka i krila, visok je 204 centimetra, bio je najbolji mladi igrač ABA lige, postao je reprezentativac Srbije još 2022. godine na utakmici sa Slovačkom. Odlikuje ga svestranost u igri i mogućnost da osim poena, bilježi i veliki broj skokova i asistencija. Pored interesovanja više klubova, za Nikolin dolazak u Crvenu zvezdu presudila je i njegova velika ljubav prema crveno-bijeloj boji koju nikada nije krio", navode u Zvezdi.

Ono što je vrlo zanimljivo je najava iz Crvene zvezde koja će sigurno obradovati navijače: "Nikola će od ljeta biti dio novog talasa srpskih igrača u našem klubu od kojih se mnogo očekuje u narednim sezonama", poručuju s Malog Kalemegdana i time već najavljuju navijačima kako će izgledati prelazni rok.

Nikola Đurišić ima 22 godine i rođen je u Belgiji, a djetinjstvo je proveo i u Italiji, Turskoj i Njemačkoj, pošto dolazi iz sportske porodice. Njegov otac je bivši fudbaler Duško Đurišić, a majka odbojkašica Vesna Čitaković.

Naslijedio je sportske gene i u Megi napravio sjajne rezultate, prije nego što ga je 2024. godine na NBA draftu izabrao Majami kao 24. pik. Njegova prava trejdovana su u Atlantu za koju na kraju nije zaigrao, pa je prethodne dvije godine uglavnom bio pri razvojnom timu.

Kao što je objavljeno, Đurišić će igrati za Megu do kraja sezone gdje će probati da uhvati prije svega takmičarsku formu i da zaliječi povredu, dok će potom od ljeta biti na raspolaganju Saši Obradoviću.