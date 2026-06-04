“Volimo se i poštujemo, ali ako nema para razlaz”: Elma Sinanović iskreno o menadžerima koji potkradaju pjevače

Elma je progovorila o odnosu sa menadžerima i saradnicima, te je estradu nazvala pravom "džunglom".

Izvor: MONDO

Pjevačica Elma Sinanović pojavila se sinoć na jednom slavlju koje je okupilo veliki broj estradnih ličnosti. S obzirom da je dugi niz godina dio iste, za okupljene novinare prokomentarisala je da li je nekada imala situaciju da je menadžeri potkradaju.

"Ljubav za ljubav, a sir za pare!"

"Bežim od tih ljudi koji su sa mnom samo tako eto, za crne oči... S obzirom da je naš posao jako zahtjevan, stvarno tvrdim da je estrada džungla i tu mora čovjek da bude snalažljiv i da bude jak mentalno", priča Elma pa objašnjava kako se ona snalazi u svemu:

@mondo.zabava “Laži se saznaju, bežim”: Elma Sinanović iskreno o menadžerima koji potkradaju pevače i pevačice 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Dotakla se pred kamerama i koleginice Mine Kostić i njene delikatne situacije, o kojoj bruji region.

"Nemojte me to sad molim vas, znam da je aktuelna tema, to može svakom da se desi. Nadam se da će ona biti dobro. Mina je odličan pjevač. Estrada trpi mnogo veliki pritisak. Moraš da budeš baš jaka ličnost da ostaneš normalan, to je džungla, to stalno kažem. Ružna je stvar, ona je javna ličnost, žao mi je kad čujem tako nešto."