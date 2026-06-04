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"Nosim istu haljinu 3 dana": Kaća Grujić bez zadrške o kompleksima na estradi i trošenju para

"Nosim istu haljinu 3 dana": Kaća Grujić bez zadrške o kompleksima na estradi i trošenju para

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
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Katarina Grujić je nedavno proslavila svoj 34. rođendan, a sada se pojavila na slavlju kod kolege Uroša Živkovića.

Kaća Grujić bez zadrške o kompleksima na estradi i trošenju para Izvor: MONDO

Pevač Uroš Živković okupio je dio etrade na proslavi 1. rođendana sina Lazara, a tu je bila i njegova bliska prijateljica i koleginica Kaća Grujić.

Kaća se nije libila da otkrije ekipi okupljenih novinara da je došla u istoj odevnoj kombinaciji u kojoj je ranije nastupala i već viđena u javnosti, te je progovorila o kompleksima na estradi.

"Ovaj komplet sam kupila prošle godine, i nosila sam ga na nekom koncertu i kada sam pjevala u Zrenjaninu, tako da sam imala prilike da ga i sada obučem. Ja nemam tih kompleksa, kupiti neke stvari koje su stvarno skupe, ne trebaju da se obuku jednom i stoje u ormanu", objasnila je Grujićka pa prokomentarisala kolege:

@mondo.zabava

“Nosila sam istu haljinu tri dana”: Grujićka bez ustezanja o kompleksima na estradi i bacanju para na skupe krpice 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

@mondo.zabava

“Nosila sam istu haljinu tri dana”: Grujićka bez ustezanja o kompleksima na estradi i bacanju para na skupe krpice 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

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Katarina Grujić odjeća

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