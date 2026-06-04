Kasper obmanuo javnost? Došao iz Amerike i rekao da je vidio Minu na psihijatriji, sad isplivala istina

Minin vjerenik Mane Ćuruvija Kasper, i njen brat Milan su istakli da je Kasper posjetio pjevačicu u bolnici. Ipak, istinitost ove tvrdnje se dovodi u pitanje iz prostog razloga što su posjete na intenzivnoj njezi zabranjene.

Izvor: YouTube/Novo jutro/ Kasper Youtube / AmiGshow

Mina Kostić prebačena je juče ujutru sa intenzivne njege na žensko odeljenje psihijatrijske ustanove "Dr Laza Lazarević" jer se, prema ljekarskim procenama, osjećala bolje.

Pjevačica se od nedelje nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, gdje ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agresivno ponašanje, ona je zadržana na liječenju.

Tokom ponedeljka po podne za medije su se oglasili i Minin verenik Mane Ćuruvija, alijas Kasper, i njen brat Milan. Oni su istakli da je Kasper posetio pjevačicu u bolnici. Ipak, istinitost ove tvrdnje se dovodi u pitanje, iz prostog razloga što su posjete na intenzivnoj njezi strogo zabranjene, i ne postoji mogućnost kontakta s pacijentom ni pod kojim uslovima. Ova informacija je Kuriru nezvanično potvrđena i iz same ustanove.

Obratio se preko Instagrama

"Niko osim doktora ne može da dođe i da razgovara s pacijentima dok su na intenzivnoj njezi u psihijatrijskoj ustanovi. Jednostavno, takva su pravila. Pacijenti su u strogoj izolaciji i nemaju dodira sa spoljnim svijetom. Izjave da je pjevačicu posjetio njen partner i da su se vidjeli nisu tačne. Jedino je tačno da je on došao na kliniku i da je razgovarao s medicinskim osobljem koje brine o Mini. Oni su mu saopštili kakvo je njeno zdravstveno stanje, ali on nije mogao da je vidi ni da priča s njom. Razumijem da je interesovanje medija veliko, i da je ovo bio način i prilika da se Kasper prvi put oglasi o ovoj temi, ali ovo nije način. Stvara se zabuna, i može da izazove revolt kod porodica drugih pacijenata, kojima su bližnji u sličnoj situaciji kao Mina - rekao je sagovornik za Kurir.

Pevačicin brat Milan rekao je kako se Mina bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

"Od srijede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper ju je danas posjetio", istakao je Milan za Pink.

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Za razliku od njega, Kasper je bio opširniji, pa je u obraćanju na Instagramu otkrio šta se dešava s pjevačicom, ali i kako se trenutno osjeća, nakon što ju je navodno posjetio.

"Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavijestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je dugo godina nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas, pre ili kasnije, može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravde na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, vjerovatno ne bih preživio ni sam sve što se piše. Danas smo se vidjeli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo u medijima. Nije ni blizu", napisao je Kasper i dodao:

"Mina je uvijek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu cijeloj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sad za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada ćete imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi dio njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unaprijed na razumijevanju i poštovanju privatnosti", dodao je Kasper u obraćanju na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen

Hitna dva puta dolazila

Podsjetimo, prema izvorima bliskim pjevačici, u nedelju je Mina prolazila kroz veoma teško emotivno stanje. Komšije koje su čule jaukanje i dreku iz njenog stana pozvale su Hitnu pomoć. Kako Kurir saznaje, na njenu adresu je Hitna dva puta dolazila i oba puta je pjevačica odbijala da bude hospitalizovana. Na kraju je pozvana policija, koja je uspjela da smiri pjevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.

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(izvor Kurir / prenosi MONDO)