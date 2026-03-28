Sterling Braun odigrao je fenomenalan meč i pomogao Partizanu da pobijedi Valensiju, a za to je nagrađen MVP priznanjem kola Evrolige.

Partizan je poslije dva produžetka u Beogradskoj areni savladao Valensija (110:104), a jedan od najzaslužnijih za pobjedu bio je Sterling Braun sa 31 poenom.

Upravo ta sjajna partija donijela mu je priznanje za najkorisnijeg igrača (MVP) 34. kola Evroliga.

Braun je meč završio sa 31 poenom (5/10 za dva, 4/9 za tri, 9/9 sa penala), uz sedam skokova, dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i šest iznuđenih faulova. Ostvario je indeks korisnosti 32, što mu je donijelo ovo prestižno priznanje.

Ujedno, postao je prvi igrač Partizana ove sezone koji je proglašen za MVP kola u elitnom evropskom takmičenju.