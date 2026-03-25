Karlik Džouns je poslije pobjede protiv Asvela posebno pričao o Niku Kalatesu i Sterlingu Braunu i njihovoj igri u dresu Partizana.

Karlik Džouns je glavni igrač Partizana i to je svima jasno. Od kada se vratio u tim crno-bijeli igraju mnogo bolje i to se vidi. Pogađa, asistira, "izmišlja" poene, radi sve što je potrebno. U isto vrijeme otkriva i kako ga je jedan saigrač posebno impresionirao - Nik Kalates. Najviše zbog svojih magičnih asistencija.

"Ludo je. Stalno ga pitam 'Brate, da li ti...' Ma, mislm da ne možeš da radiš na tim dodavanjima koje izvodi, to dolazi sa iskustvom. Olakšava igru", počeo je Karlik.

Ističe da ni sam ponekad ne može da vjeruje kada vidi šta iskusnom Grku padne na pamet.

"Sjedimo na klupi, vidimo šta uradi i kažemo šta je ovo kog đavola. Niko od nas ne očekuje neka dodavanja. Sjajan je igrač, lider, priča sa nama stalno, on je naš veteran i mnogo nam znači", jasan je Džouns.

"Vjerujte u Sterlinga Brauna"

Za razliku od Karlika koji je doneo dosta dobrih stvari Partizanu, Sterling Braun radi upravo suprotno. Dosta se muči u posljednje vrijeme, šut mu ne ulazi, nije u formi. Ali, Džouns vjeruje da će stvari da se promijene.

"Mislim da se to dešava i najboljima. Njegova energija i trud nikada ne opadaju. Defanzivno je bio odličan u ovom meču sa Asvelom, ukradene lopte, skokovi, pravio je pritisak na njihove bekove, Sterlinga stavljamo na najbolje protivničke igrače da ih čuva. Čak i kada šut ne ulazi, nalazi način da utiče na meč na pozitivan način. Vjerujte mu, pokazao je svoje vještine i kakav je igrač prošle godine i početkom ove. Ponekad se dešava, ne ide vam, šut ne ulazi. Samo budite uz njega, ja mu vjerujem 100 odsto", zaključio je Džouns.