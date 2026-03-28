Nikola Jokić je donio novu pobjedu Denveru, sada protiv Juta Džeza.

Košarkaši Denver Nagetsi ostvarili su nevjerovatan preokret protiv Juta Džez i slavili rezultatom 135:129, uprkos tome što su u trećoj četvrtini primili čak 43 poena.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Nikola Jokić, koji je upisao novi tripl-dabl učinak – 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Dominirao je tokom cijelog meča i bio nerješiva enigma za protivničke centre.

Veliku podršku imao je u Džamal Marej, koji je zabilježio 31 poen, 14 asistencija i šest skokova. Dvocifren učinak imali su i Hardavej sa 21 poenom, te Gordon sa 17 poena i sedam skokova.

Na drugoj strani, u redovima Jute istakao se Kajl Filipovski sa 25 poena, osam skokova i pet asistencija, dok je Kejleb Vilijams dodao 24 poena. Čendler i Končar ubacili su po 16 poena, a ruki Ejs Bejli 15.

Juta nastavlja sezonu u donjem dijelu tabele Zapadne konferencije, dok je Denver, sa pet uzastopnih pobjeda, stigao do četvrte pozicije i nastavlja trku sa Lejkersima za treće mjesto. Oklahoma i San Antonio i dalje drže vrh i vode glavnu borbu za prvo mjesto.