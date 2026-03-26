Srpski košarkaš Nikola Jokić i kanadski košarkaš Džamal Marej ispisali istoriju NBA lige u pobjedi nad Dalasom.

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu u NBA ligi, a najveće zasluge za taj rezultat idu na račun njhovog ubojitog dvojca - beka Džamala Mareja i centra Nikole Jokića. Obojica su bili impresivni u pobjedi tima iz Kolorada nad ekipom Dalasa (142:135) u jednom od najefikasnijih mečeva koji je njihova ekipa odigrala ove sezone.

Srpski centar Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl učinak sa 23 poena, 21 skokom i 19 asistencija, dok je Džamal Marej utakmicu završio sa 53 postignuta poena. Takva partija bila im je dovoljna da uđu u istoriju NBA lige, a Denver se pohvalio rezultatom koji ranije niko nije uspio da napravi.

Jokić i Marej su prvi tandem u istoriji NBA lige u kojem je jedan igrač imao 20/20/15 tripl-dabl, a drugi postigao više od 50 poena! Nema mnogo mečeva u kojima neki od košarkaša postigne više od 50 poena, još su rjeđi 20/20/15 tripl-dabl učinci, pa je jasno da bi Jokić i Marej dugo godina mogli da budu jedini sa ovakvim dostignućem.

Inače, Nikola Jokić igra u impresivnoj formi tokom posljednjih nekoliko dana. Srpski košarkaš ima tri uzastopna tripl-dabl učinka, a na svakom od njih bio je impresivan. Počelo je sa 22/14/14 protiv Portlanda, nastavilo se sa 23/17/17 protiv Finiksa, a zatim i sa 23/21/19 protiv Dalasa.

Sada je već jasno da će ovo biti druga sezona u nizu koju Nikola Jokić završava sa tripl-dabl prosjekom. Za to mu je potrebno da upiše još 32 asistencije, a vremena ima sasvim dovoljno. Prije Nikole Jokića, koji je tripl-dabl prosjek imao i prošle sezone, to je polazilo za rukom samo Oskaru Robertsonu i Raselu Vestbruku. Sa druge strane, nikome nije pošlo za rukom da na kraju ligaškog dijela sezone bude lider kompletne lige po prosjeku skokova i asistencija po meču, a Jokić je blizu da to uradi.

