Fenomenalni Nikola Jokić upisao je 194. tripl dabl u karijeri, u pobjedi protiv Dalasa. Fantastičnu partiju pružio je i Džamal Marej s 53 poena
Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to dokazuje iz dana u dan, bez obzira za to što su ga već otpisali u trci za MVP priznanje. U pobjedi Denvera protiv Dalasa (142:135) je meč završio sa tripl-dabl učinkom, uspio je da bude dvocifren u tri kolone već za tri četvrtine - 23 poena, 21 skok i čak 19 asistencija.
Nije sprskog asa previše dobro služio šut za tri (7/14 za dva, 1/5 za tri, 6/6 sa penala), ali zato jeste Džamala Mareja. Nestvarni Kanađanin je ubacio čak 53 poena (10/14 za dva, 9/14 za tri, 6/6 sa penala), uz šest skokova i četiri asistencije. Zahvaljujući njegovoj rapsodiji i 194. tripl-dablu u karijeri je Denver uspio da se izvuče i da dođe do veoma bitne pobjede u borbi za direktno mjesto u plej-ofu.
Brutalan tripl-dabl Nikole Jokića za tri četvrtine: Denver se izvukao, Marej ubacio 53 poena
Ponovo su se Nagetsi mučili, imali su dvocifreni plus sredinom posljednje dionice, pa su dozvolili rivalu da se vrati i da smanji na samo "-1" na četiri minuta prije kraja (127:126). Tada je Jokić dao bitne poene, zatim asistirao Votsonu za trojku, uslijedilo je pet poena u nizu Mareja i meč je bio riješen (138:128). Previše ovakvih padova se dešava Denveru tokom sezone i to je jedan od detalja koji će morati da riješe u doigravanju ako žele ozbiljan rezultat.
NIKOLA JOKIĆ RECORDED A MONSTER TRIPLE-DOUBLE IN DENVER'S WIN!— NBA (@NBA)March 26, 2026
23 PTS
21 REB
19 AST
Jokić, who had 23 PTS, 17 REB, and 7 AST last night vs. PHX, is now the first player in NBA HISTORY to total back-to-back games with 15+ PTS, 15+ REB, and 15+ ASTpic.twitter.com/2PE4BDZg7n
Pored njih dvojice kod pobjednika se istakao i Pejton Votson (21, 4sk, 3as), dok je na drugoj strani najbolji bio Kuper Fleg (26, 8sk, 7as).
Rezultati:
- Detroit - Atlanta 129:130 (poslije produžetka)
- Indijana - LA Lejkers 130:137
- Filadelfija - Čikago 157:137
- Boston - Oklahoma 119:109
- Klivlend - Majami 103:120
- Memfis - San Antonio 98:128
- Juta - Vašington 110:133
- Minesota - Hjuston 110:108 (poslije produžetka)
- Denver - Dalas 142:135
- Golden Stejt - Bruklin 109:106
- Portland - Milvoki 130:99
- LA Klipers - Toronto 119:94