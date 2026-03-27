Vensan Poarje treba da pronađe novi klub ovog ljeta pošto Efes ne računa na njega.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Jedan od najboljih centara u Evroligi Vensan Poarje napustiće Efes na kraju ove sezone. Snažna francuska "petica" igrala je posljednje dvije sezone u Istanbulu, međutim Efes je imao velikih problema i nije bio ni blizu onih slavnih dana sa Atamanom, pa se u sivilo utopio i Poarje kome je rečeno da može da ide iz kluba.

Prema informacijama "Sportanda", Poarjeu je preneseno da na njega ne računaju za narednu sezonu i da treba da pronađe novi klub. Ono što je zanimljivo je da je 2024. godine potpisao ugovor na tri sezone, što će reći da mu ostaje još jedna cijela godina saradnje. S obzirom da je malo vjerovatno da će neko platiti obeštećenje za njega, pretpostavlja se da će raskinuti ugovor čim odigra posljednju utakmicu ove sezone.

Bez obzira što se radi o košarkašu koji ima 32 godine, nema sumnje da će za njega početi velika bitka na evropskom tržištu, posebno ako dođe do novog proširenja Evrolige, tako da još više klubova bude željelo da dovede najbolje košarkaše na Starom kontinentu.

Kako igra Vensan Poarje ove sezone?

Osvajač Evrolige sa Real Madridom iz 2023. godine ove sezone prosječno bilježi 7,3 poena i 4,1 skokova po meču u Evroligi. Nije to kao u najboljim danima u Baskoniji ili Real Madridu, ali nije baš ni sve do njega, nego ima i do ekipe za koju nastupa i u koju se nije uklopio kako se očekivalo.

Osim pomenutih klubova, dodajmo i da je Poarje igrao za Pariz Levaloa, Boston i Filadelfiju, a sa reprezentacijom Francuske ima tri medalje - olimpijsko i evropsko srebro, odnosno bronzu sa Mundobasketa.

(MONDO)