Kon Knipel iz Šarlota prvi je "ruki" koji je dao 250+ trojki u svojoj prvoj sezoni.

Prethodne noći u NBA ligi odigrane su samo tri utakmice i na njima nije bilo srpskih košarkaša, ali to ne znači da nije bilo interesantno. Vidjeli smo pobjedu Orlanda nad Sakramentom (121:117), Detroita nad Nju Orleansom (129:108), a možda najviše pažnje trebalo bi da privuče pobjeda Šarlota nad Njujorkom 114:103.

Bila je to još jedna noć u kojoj smo uživali u igrama "rukija" Kona Knipela koji je susret završio sa 26 poena, 11 skokova i osam asistencija, pa se može razumjeti zašto ga neki vide i kao najboljeg novajliju lige - ispred prvog pika Kupera Flega iz Dalasa. Ne samo da je raznovrsan i da puni sve najvažnije statističke kolone, nego šutira nevjerovatno - i možda smo dobili nasljednika Stefa Karija.

250 THREES for Kon Knueppel ‼️



The ONLY player 22 or younger in NBA history to hit 250 in a seasonpic.twitter.com/fznhoG77Ix — ESPN Insights (@ESPNInsights)March 27, 2026



Prethodne noći Kon Knipel ubacio je šest trojki iz deset pokušaja i u svojoj prvoj NBA sezoni šutira preko 40 odsto za tri poena. I to tri i po trojke po meču... Između ostalog, biće ubjedljivo najuspešniji "ruki" po broju datih trojki, već sada je na 253 trojke.

Kada se završi sezona, Knipel će najmanje za sto trojki nadmašiti "ruki" sezonu Stefa Karija i dati se u lov za njim, a vidjećemo da li će i narednih godina uspjevati da održava slične procente, odnosno da li bi mogao da ugrozi njegov aktuelni rekord koji u ovom trenutku važi - 4.223 trojke.

Osim njega, 26 poena na ovoj utakmici dao je Džejlen Branson iz Njujorka, dok su u Šarlotu odlični bili i Lamelo Bol sa 22 poena, odnosno Brendon Miler sa 21. Hornetsi zbog ove pobjede ostaju u trci za plej-of, a već su obezbijedili plej-in.

