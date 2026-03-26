Crvena zvezda je uspjela da pobijedi Baskoniju u Evroligi, ali je u tom meču dobila ozbiljno upozorenje i jedan novi problem koji će Saša Obradović morati da riješi što prije.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda uspjela je da nađe rješenje i da "iščupa" pobjedu protiv Baskonije u Vitoriji (108:100). Mučila se dosta u meču koji je "na papiru bio dobijen" protiv tima koji nema nikakve šanse za plej-of. Upravo je to moglo skupo da ih košta, o toj opuštenosti pričao je i Saša Obradović poslije meča. I sam je bio svjestan da su njegovi izabranici odigrali slab meč, posebno u prvom poluvremenu.

"Rekao sam i tokom dana da mi se nije dopadala atmosfera. Neka opuštenost. Kao da smo došli da nas puste da pobijedimo. Ekipa Baskonije nema nikakav pritisak i to se vidjelo i po igri nekoliko igrača. Da ne pričam o glavnim. Nedostajao je respekt", poručio je Obradović.

Vidio je zajedno sa stručnim štabom i šta su sve bile mane, loše odluke i problemi koji su nastali u igri njegovog tima. Nešto što će morati da se promijeni ozbiljno ako želi da obezbijedi plasman u plej-of Evrolige.

Zvezda je dobila ozbiljno upozorenje

Baskonija - Crvena zvezda highlights Izvor: YouTube/EuroLeague

Dobila je Crvena zvezda ozbiljno upozorenje u Vitoriji. Prosto i jednostavno - ovako ne smije da igra ekipa koja hoće u plej-of. Prvenstveno se to odnosi na prvo poluvrijeme. Bez energije, ritma, borbe, želje. Sve onako kako ne treba. Izgledalo je kao da je Baskonija ekipa koja se bori za doigravanje. Primila je 52 poena za poluvrijeme, ukupno 100 računajući i produžetak. Tri trojke u momentima kada se meč lomio...

Imala je i malo sreće, koju ponekad treba i zaslužiti, ali da je izgubila od Baskonije stvari bi se i te kako zakomplikovale. U dodatnih pet minuta su uspjeli da je ostave u životu Čima Moneke i Semi Odželej. Zahvaljujući tome sada čeka meč sa Barselonom sa skorom 19-14. Pokušaće da upiše i drugu pobjedu na "španskoj turneji" i to protiv tima koji je direktan konkurent za plej-of.

Batler - rješenje i problem Crvene zvezde

Džared Batler je po mnogima najbolji igrač koji je igrao u Zvezdi ako gledamo samo napad i njegov napadački arsenal. Može sve, da pogodi poslije prodora, sa poludistance, za tri. Ima sve u svojim rukama. Uostalom, njegova trojka na dvadesetak sekundi prije kraja je donijela produžetak Zvezdi i dala "vještačko disanje" za pobjedu u dodatnih pet minuta.

Ali, kao što Batler radi sve što može ofanzivno, tako postoje problemi u defanzivi i to se vidi. Baskonija je to eksploatisala maksimalno. Kada god bi pravila blokove za preuzimanje, tražila je da Batler bude taj koga napadaju. Radili su to do krajnjih granica za ta 22 minuta koliko je Džared bio na parketu. Ubacio je američki košarkaš 21 poen (5/10 za dva, 3/6 za tri, 2/3 sa penala), ali u Evroligi ne postoji statistika koja pokazuje koliko je poena ekipa primila preko njega. Moraće taj problem Saša Obradović da riješi kako zna i umije, pošto će izvjesno i u doigravanju da ga napadaju. Naravno, prije toga je potrebno da Zvezda dođe do plej-ofa.

Važnost Bolomboja i pokušaj sa Karterom

Od kada se vratio na parket poslije dužeg odsustva zbog povrede, Džoel Bolomboj je pokazao koliko je bitan za igru Zvezde. Prije svega u odbrani. Sa njim i bez njega su vidljivi problemi u reketu. Protiv Baskonije je previše forsirao u napadu, previše je griješio (tri poena, 1/6 za dva, 1/1 za tri), ali je imao osam uhvaćenih lopti (po četiri u napadu i odbrani). Loš napadački dan se dešava i boljim napadačima od njega, pa je prilika da to popravi već u Barseloni.

Takođe, tu je i jedan zanimljiv potez Saše Obradovića koji je iznenadio mnoge. Uveo je Tajsona Kartera na početku treće dionice i počeo je meč u petorci u drugom dijelu igre iako nije igrao ni sekund u prvom dijelu. Dao je važnu trojku, ali se nije pretjerano proslavio napadački (četiri poena, 1/3 za tri, 1/1 sa penala). Biće interesantno vidjeti i da li će ga i kako koristiti Obradović u Barseloni. U Vitoriji su najveću minutažu imali Kodi Miler Mekintajer (37 minuta, devet poena, 13 asistencija), Čima Moneke (35 minuta, 22 poena, osam skokova) i Nikola Kalinić (32 minuta, dva poena, pet skokova, četiri asistencije).

Kakav raspored ima Zvezda?

Ostalo je još pet utakmica do kraja regularnog dijela Evrolige i Crvena zvezda je na skoru 19-14, a isti skor imaju i Žalgiris, Monako, Panatinaikos i Barselona. Prvi "ispod crte" je Dubai (17-16), Makabi ima 16-16 i meč manje, a Armani 16-17. Vodiće se velika borba za doigravanje do samog kraja.

Zvezda u preostalih pet kola ima dva meča kod kuće, tri u gostima, računajući i gostovanje Barseloni u petak. Jasno je da ne smije da dozvoli poraze kod kuće, a da na gostovanjima mora da traži još neki "brejk" i da samo tako može da prođe direktno u plej-of (prvih šest mjesta), dok pozicije od 7. do 10. vode u plej-in turnir.

Ovako izgleda raspored do kraja sezone u Evroligi: