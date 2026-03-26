Nikola Jokić otvorio je dušu poslije pobjede Denvera protiv Dalasa, a ispričao je i jedan detalj koji mnogi nisu znali o njemu.

Nikola Jokić je upisao brutalan tripl-dabl (23, 21sk, 19as), Džamal Marej je ubacio 53 poena, a Denver je uspio da slomi otpor Dalasa (142:135). Srpski centar se pojavio na konferenciji za medije i pričao o svemu tome i o momentu koji ga je rasplakao.

"Kada Džamal tako igra, trudim se da mu omogućim otvorene šuteve, znam da će da pogađa. Kada su ga udvajali, bio je moj red da uključim saigrače i da dođemo do poena", počeo je Jokić.

Jedan od novinara je konstatovao da Nikola i Denver igraju lijepu košarku što ga je nasmijalo.

"Ne znam da li je lijepa, kada dodajemo loptu, kada se kreće, onda je lijepa. Ne znam da li je to važno. Prije bih da dobijamo mečeve, nego da igramo lijepu košarku."

Iznenadio se Nikola kada je čuo podatak da je ovo bila 400. pobjeda Jokića i Mareja.

"Mislim da je sazrijevanje obojice, zajednički put. Od nikoga do nekoga, do titule, još sazrijevamo, igramo dobro. Taj zajednički put je nešto unikatno za nas. Nadam se da možemo da nastavimo ovako."

"Nisam dovoljno konstantan"

Podsjetili su ga da je prošle sezone često pričao da igra košarku na visokom nivou, pa je medije zanimalo da li i sada smatra da je na sličnom nivou.

"Bio sam nekonstantan zbog povrede, pa sam se vraćao poslije toga. Izgubljene lopte, dobre i loše utakmice, sve to se dešava, ali mi je to bilo nešto potpuno novo. Rekao bih da nisam bio dovoljno konstantan. Prije povrede sam igrao na visokom nivou, od povrede tu i tamo."

Istakao je Jokić da im Dalas pravi probleme jer igra brzu košarku i u tranziciji i da je problem što su primili 135 poena. Poslije toga je pokušao da objasni i šta se to promijenilo u igri Denvera pošto je dobio četiri meča u neizvjesnoj završnici, a sa tim su se mučili tokom sezone.

"Ima nekih mečeva gdje smo promašili otvorene šuteve, promašivali smo. Pomaže kada jedan igrač ima dobru utakmicu i osjeća loptu dobro i pogađa. Zavisi i od toga ko koga čuva, ne mogu da vam dam direktan odgovor. Po malo od svega", poručio je Jokić i dodao da im Pejton Votson mnogo pomaže kada napada reket i ide na prodor.

"Plakao sam, bio sam baš tužan"

Jokić nije htio previše da priča o plej-ofu, naglasio je da je bitno da tim bude fokusiran na sadašnjost, ne na budućnost. Poslije toga su mu novinari rekli da je na današnji dan prije pet godina Denver doveo Erona Gordona.

"Sjećam se pozdravljanja sa Gerijem Herisom. Plakao sam, bio sam veoma tužan. Imali smo dobru konekciju, igrali smo dobro zajedno. Bio je tužan momenat za mene, mislim da smo saznali kada smo sletjeli."

Naravno, to ne znači da nije srećan zbog dolaska Gordona koji je jedan od ključnih igrača za odbranu Denvera.

"Ne, naravno da nisam znao da će da ispadne ovako. Srećan sam što je Gordon tu sa nama. Unikatan je igrač i znači nam mnogo", zaključio je Jokić.