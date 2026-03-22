Košarkašice Crvene zvezde su lako i ubedljivo pobijedile u finalu Kupa Milan Ciga Vasojević i došle do titule

Košarkašice Crvene zvezde odbranile su titulu u Kupu „Milan Ciga Vasojević“, nakon što su u finalu deklasirale Novosadsku ŽKA rezultatom 110:50.

Izabranice Marine Maljković odigrale su gotovo savršenu utakmicu i već u prvom poluvremenu riješile pitanje pobjednika. Crveno-bijele su na pauzu otišle sa ogromnih 65:17, uz podatak da su protivnice u prve dvije četvrtine postigle jednocifren broj poena.

U nastavku je Zvezda smanjila intenzitet, ali to nije promijenilo sliku na terenu – razlika je ostala ubjedljiva do samog kraja.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Mačik sa 23 poena, Ivana Katanić sa 19 (uz 11 asistencija i devet ukradenih lopti), dok je Turudić dodala 15 poena. U redovima Novosadske ŽKA istakla se J. Mitrović sa 19 poena.