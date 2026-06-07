Tramp se hitno oglasio nakon napada Irana na Izrael i naredio im je da odmah prekinu sa napadima.

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Američki predsjednik Donald Tramp se hitno oglasio nakon što je Iran večeras napao Izrael. Izraelska vojska je saopštila da je uspješno presrela i oborila sve projektila Irana, a američki predsjednik je pobijesnio i naredio Iranu da odmah prestanu sa napadima, prenosi "Skaj Njuz".

"Ono što predlažem Iranu jeste da je sada stvarno dosta! Ispalili ste svoje rakete, to je to, dosta je.

Vratite se za pregovarači sto i sklopite dogovor. Svakako je američka vojska bila na oprezu nakon što je Iran lansirao rakete", izjavio je Tramp za "Fox News".