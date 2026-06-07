Nakon obrađenih više od 90 odsto biračkih mjesta na vanrednim parlamentarnim izborima na tzv. Kosovu, Pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija osvojio je 43,71 odsto glasova.

Izvor: Erkin Keci / AFP / Profimedia

Pokret Samoopredjeljenje (VV) premijera Aljbina Kurtija osvojio je 43,71 odsto glasova na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, pokazuju preliminarni rezultati nakon obrađenih 90,47 odsto biračkih mjesta.

Prema dosadašnjim podacima, Samoopredjeljenje je osvojilo više od 273.000 glasova, čime je zadržalo status najjače političke opcije među albanskim strankama.

Na drugom mjestu nalazi se Demokratska partija Kosova (PDK) sa 21,58 odsto glasova, odnosno oko 135.000 glasova, dok je Demokratski savez Kosova (LDK) osvojio 17,99 odsto ili približno 113.000 glasova.

Alijansa za budućnost Kosova (AAK) osvojila je 7,28 odsto glasova, odnosno oko 46.000 glasova.

Iako je Samoopredjeljenje zadržalo ubjedljivo vođstvo, stranka Aljbina Kurtija bilježi pad podrške u odnosu na izbore održane krajem decembra prošle godine, kada je osvojila više od 51 odsto glasova. S druge strane, Demokratski savez Kosova povećao je podršku sa 13,57 na gotovo 18 odsto.

Predsjednik AAK-a i kandidat te stranke za premijera Ardijan Đini ocijenio je da je rezultat njegove političke opcije značajan uspjeh.

"Za nas je ovo izuzetan rezultat i svi koji su vjerovali u ono što smo govorili tokom kampanje neće se pokajati. Radićemo naporno da njihov glas i volja budu u potpunosti poštovani", rekao je Đini na konferenciji za novinare.

On je istovremeno kritikovao izborni proces, tvrdeći da kampanja nije vođena u ravnopravnim uslovima i da su pojedini mehanizmi korišteni u korist stranaka koje su bile na vlasti.

Izlaznost na izborima bila je manja nego na parlamentarnim izborima održanim 28. decembra prošle godine.

Preostalo je još brojanje glasova iz dijaspore, kao i uslovnih glasova, pa se konačni rezultati još očekuju.

Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata, pristalice Samoopredjeljenja okupile su se u Prištini, gdje je počelo slavlje zbog izborne pobjede te stranke.