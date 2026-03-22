Serija je morala negdje da se završi – i završena je u derbiju. Zenit Dejana Radonjića upisao je prvi poraz otkako je crnogorski stručnjak preuzeo ekipu, pošto je u Sankt Peterburgu bolja bila Lokomotiva iz Krasnodara rezultatom 81:72.

Nakon devet vezanih pobjeda, domaći tim je posustao protiv rivala koji je odigrao zrelo i strpljivo, kažnjavajući svaki pad koncentracije. Ključni trenutak meča dogodio se početkom posljednje dionice, kada su gosti serijom 8:0 pobjegli na 68:60 i praktično prelomili utakmicu.

Zenit je pokušavao da se vrati, ali bez pravih rješenja u napadu, dok je Lokomotiva sigurno privela meč kraju.

U pobjedničkom timu briljirao je Martin Jeremjah sa 24 poena i šest asistencija, dok je bivši bek Partizana Patrik Miler dodao 15 poena uz zapažen učinak u svim segmentima igre. Dvocifren je bio i Alen Hadžibegović sa 13 poena.

Kod Zenita su se izdvojili Trent Frejzer sa 14 poena, Luka Šamanić sa 12 uz pet skokova i Džonatan Juzang sa 10, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne prvi poraz u Radonjićevoj eri.

Na vrhu tabele nema promjena – Zenit je treći sa skorom 24-10, Lokomotiva četvrta (22-11), dok vodeće pozicije drže CSKA (29-3) i Uniks (28-5).