Najtrofejniji trener Zvezde Dejan Radonjić otputovao sa crveno-bijelim fudbalerima na gostovanje u Švedsku u Ligi Evrope.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Najtrofejniji trener KK Crvena zvezda Dejan Radonjić otputovao je na put sa crveno-bijelim fudbalerima u Malme, gdje će tim Dejana Stankovića u četvrtak igrati protiv domaćina u Ligi Evrope (četvrtak, od 18.45).

Na poziv Dejana Stankovića, svog prijatelja, Radonjić je kao poseban gost dio ekspedicije crveno-bijelih u utakmici u kojoj Zvezda može da "ovjeri" plasman u sledeću fazu euro-takmičenja.

"Lijepo je biti danas ovdje, na putu za Malme i za utakmicu u kojoj očekujemo povoljan rezultat", rekao je on novinarima na aerodromu.

Dejan Stanković je dolazio na njegove utakmice na klupi Zvezde i donosio je sreću crveno-bijelima.

"Bio je talija. Baš smo razgovarali o tome da smo pobijedili kada god je došao, pa se nadamo da će i sjutra da bude tako. Nadamo se. Bila bi nam zadovoljstvo"

Imao je Radonjić poruku za igrače.

"Poruka je da igrači daju sve od sebe i da se vratimo zadovoljni rezultatom"