Najtrofejniji trener Zvezde Dejan Radonjić otputovao sa crveno-bijelim fudbalerima na gostovanje u Švedsku u Ligi Evrope.
Najtrofejniji trener KK Crvena zvezda Dejan Radonjić otputovao je na put sa crveno-bijelim fudbalerima u Malme, gdje će tim Dejana Stankovića u četvrtak igrati protiv domaćina u Ligi Evrope (četvrtak, od 18.45).
Na poziv Dejana Stankovića, svog prijatelja, Radonjić je kao poseban gost dio ekspedicije crveno-bijelih u utakmici u kojoj Zvezda može da "ovjeri" plasman u sledeću fazu euro-takmičenja.
"Lijepo je biti danas ovdje, na putu za Malme i za utakmicu u kojoj očekujemo povoljan rezultat", rekao je on novinarima na aerodromu.
Dejan Stanković je dolazio na njegove utakmice na klupi Zvezde i donosio je sreću crveno-bijelima.
"Bio je talija. Baš smo razgovarali o tome da smo pobijedili kada god je došao, pa se nadamo da će i sjutra da bude tako. Nadamo se. Bila bi nam zadovoljstvo"
"Sa Dekijem smo uvijek pobjeđivali, neka bude isto u Malmeu": Dejan Radonjić sa Zvezdom na velikom evropskom meču
Imao je Radonjić poruku za igrače.
"Poruka je da igrači daju sve od sebe i da se vratimo zadovoljni rezultatom"