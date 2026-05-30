Ministarstvo pomorstva saopštilo da članovi posade imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđene osnovne uslove za boravak na brodu

Četvorica crnogorskih pomoraca koji se nalaze na brodu MSC Francesca, a koji su iranske snage zaplijenile u Ormuskom moreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, prenosi CDM pozivajući se na informacije iz Ministarstva pomorstva.

Kako navode iz resora pomorstva, svi članovi posade su bezbjedni, dobrog zdravstvenog stanja i trenutno nema informacija koje bi ukazivale na neposrednu ugroženost njihove sigurnosti, prenosi CDM.

Brod MSC Francesca zaustavljen je 22. aprila prilikom pokušaja napuštanja Persijskog zaliva kroz Ormuski moreuz, nakon čega je preusmjeren u iranske teritorijalne vode. Na brodu se nalaze četiri crnogorska pomorca, među kojima su zapovjednik broda i upravitelj mašine, prenosi CDM.

Iz Ministarstva ističu da od prvog dana intenzivno komuniciraju sa svim relevantnim partnerima, zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnom mrežom Crne Gore. U aktivnosti su uključeni i nadležni organi Hrvatske, Međunarodna pomorska organizacija (IMO), Međunarodna organizacija rada (ILO), Panama kao država zastave broda, kao i države iz kojih dolaze ostali članovi posade.

Komunikacija članova posade sa porodicama ograničena je na 20 minuta dnevno, u skladu sa bezbjednosnim protokolima iranskih vlasti. Ipak, prema posljednjim informacijama kapetana i brodarske kompanije, pomorcima su obezbijeđeni osnovni uslovi za normalan život i rad na brodu, prenosi CDM.

U međuvremenu su na brod dostavljene svježe zalihe hrane, vode i drugih potrepština, a posadi je omogućena i dodatna satelitska komunikaciona oprema. Kako su naveli iz Ministarstva, instalirana je i satelitska antena kako bi članovi posade mogli da prate Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

Iz Ministarstva poručuju da ostaju posvećeni zaštiti crnogorskih pomoraca, redovnom informisanju njihovih porodica i stvaranju uslova za što skorije razrješenje situacije. Dodaju da se komunikacija u vezi sa eventualnim oslobađanjem broda odvija na više nivoa, te da se koriste svi raspoloživi diplomatski i institucionalni kanali kako bi se osigurao brz i pozitivan ishod cijelog slučaja, prenosi CDM.